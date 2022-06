Estos son los trucos para cuidar de los pies en verano

Como muchos de nosotros esperamos durante meses que llegue el verano, por su clima cálido, sus temperaturas elevadas que nos permiten disfrutar del aire libre y hasta las vacaciones, solemos cometer el error de creer que se trata de una estación en todos los casos positiva. Contrariamente, la estación estival puede jugarnos una mala pasada. Además del calor por las elevadas temperaturas hay condicionantes corporales. Te contamos los trucos para cuidar de los pies en verano.

Los pies son los primeros afectados por este brusco cambio en la forma de vida, con cambios de calzado y de rutina. El caso es que, especialmente cuando los termómetros marcan récords, tendemos a usar cualquier tipo de calzado que nos permita que nuestras extremidades inferiores estén frescas.

Los trucos para cuidar de los pies en verano

Si a eso le sumamos que seguramente querremos estar al corriente de las últimas tendencias, entonces es probable que dejemos la salud de nuestros pies en última consideración, y ese puede ser un gravísimo error.

El calzado correcto

No vamos a decirte aquí que optes por el calzado más cómodo que haya, olvidándote de qué tan aireado resulta, pero sí que tengas en cuenta, más aún al comprar nuevos productos, que resulta fundamental que el calzado sea confortable y no sólo fresco para que tus pies no sufran a largo plazo.

No pierdas de vista la actividad

Por supuesto, no es lo mismo el calzado urbano que el que necesitas si tienes pensado desarrollar alguna actividad en la naturaleza, como el senderismo, la escalada o la bici. Siempre que vayas a realizar alguna actividad, prioriza calzados específicos para esa salida, los que te pones el resto del año.

Si hace falta, aplica cosméticos en la zona

Existen varios tipos de crema que han sido preparadas para soportar mejor las altas temperaturas propias del verano, evitando así que se generen hongos y otros problemas dentro de los dedos, donde suele acumularse la transpiración, permitiendo este desagradable fenómeno. Si tienes dudas, puedes consultar a un podólogo para que te aconseje al respecto.

Lleva contigo tantos calcetines cuando consideres oportuno

Si te vas de casa por muchas horas, o bien días, lleva contigo tantos calcetines como consideres oportuno, contando con que vas a cambiarlos al menos un par de veces al día, a fin de mantener completamente secos tus pies, impidiendo que el sudor acumulado provoque inconvenientes.