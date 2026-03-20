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En el nuevo estudio exhaustivo de más de 270.000 personas los investigadores han descubierto una sorprendente relación entre un aminoácido común y la longevidad masculina. Han encontrado que unos niveles más altos de tirosina (un aminoácido presente en alimentos ricos en proteínas y a menudo comercializado como suplemento para mejorar la concentración) se asociaban con una menor esperanza de vida en los hombres, lo que podría reducir la esperanza de vida en casi un año.

En la investigación, publicada en Aging, se ha explorado cómo dos aminoácidos comunes pueden influir en la longevidad. En el artículo, titulado ‘El papel de la fenilalanina y la tirosina en la longevidad: un estudio de cohorte y aleatorización mendeliana’, se ha examinado si los niveles de estos nutrientes en sangre están relacionados con la longevidad.

Dirigido por Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang y Kaixiong Ye, de la Universidad de Hong Kong (China) y la Universidad de Georgia (EE;UU), el equipo de investigación se centró en la fenilalanina y la tirosina. Sus hallazgos sugieren que los niveles más altos de ella se asocian con una menor esperanza de vida en los hombres, lo que plantea la posibilidad de que las estrategias de longevidad deban diferir según el sexo.

La fenilalanina y la tirosina son aminoácidos que desempeñan un papel importante en el metabolismo y la actividad cerebral. Están presentes de forma natural en alimentos ricos en proteínas y también se venden como suplementos dietéticos. A pesar de su uso generalizado, los científicos aún no comprenden completamente cómo estos compuestos pueden afectar el proceso de envejecimiento con el tiempo.

Cognición

La tirosina es especialmente notable porque ayuda a producir neurotransmisores como la dopamina, que influyen en el estado de ánimo, la motivación y el rendimiento cognitivo. Debido a su papel en la química cerebral, la tirosina ha suscitado un creciente interés en la investigación sobre el envejecimiento.

Para investigar posibles vínculos con la longevidad, los investigadores analizaron datos genéticos y de salud de más de 270.000 participantes del Biobanco del Reino Unido. Utilizaron datos observacionales y técnicas genéticas para evaluar si los niveles sanguíneos de fenilalanina y tirosina estaban relacionados con la mortalidad general y la expectativa de vida.

Inicialmente, ambos aminoácidos parecían estar asociados con un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, tras un análisis más profundo, solo la tirosina mostró una relación consistente y potencialmente causal con una menor esperanza de vida masculina. El modelado genético sugirió que los hombres con niveles elevados de tirosina podrían vivir casi un año menos en promedio. No se encontró una asociación significativa en las mujeres.

La conexión se mantuvo incluso después de considerar otros factores relacionados, como la fenilalanina. Esto refuerza la posibilidad de que la tirosina por sí misma pueda influir de forma independiente en el envejecimiento. Los investigadores también observaron que los hombres generalmente presentan niveles más altos de tirosina que las mujeres, lo que podría explicar en parte la prolongada brecha en la esperanza de vida entre ambos sexos.

Suplementos

Los científicos aún trabajan para comprender por qué la tirosina podría afectar la esperanza de vida en los hombres. Una posibilidad es la resistencia a la insulina, una afección relacionada con muchas enfermedades relacionadas con la edad. La tirosina también participa en la producción de neurotransmisores relacionados con el estrés, lo que puede influir en las vías metabólicas y hormonales de forma diferente en hombres y mujeres. Las variaciones en la señalización hormonal podrían explicar por qué el efecto se observó solo en hombres.

La tirosina se suele comercializar como suplemento para mejorar la concentración y el rendimiento mental. Aunque este estudio no ha evaluado directamente los suplementos, los hallazgos plantean dudas sobre su impacto a largo plazo en la salud y la esperanza de vida.

Los investigadores sugieren que las personas con niveles altos de tirosina podrían beneficiarse de ajustes en la dieta. Enfoques como moderar la ingesta total de proteínas podrían reducir los niveles de tirosina y favorecer un envejecimiento más saludable.

Se necesitará más investigación para confirmar estos resultados y determinar si los cambios en la dieta o el estilo de vida pueden reducir de forma segura los niveles de tirosina y promover una vida más larga.