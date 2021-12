Aunque a muchos no nos gusta admitirlo, lo cierto es que la mayoría de nosotros seguimos usando el móvil hasta el último momento del día, prácticamente cuando nos estamos quedando dormidos. Esto no es lo correcto, por lo que te mostramos las razones del porqué no debes dormir con el móvil en la cama.

El caso es que la utilización de estas pantallas hasta pocos minutos antes de finalmente comenzar con nuestro descanso es una pésima idea, y si bien existen variadas circunstancias por las cuales deberías dejar de hacerlo, vamos a centrarnos en algunas de las más importantes de todas.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es una de las tantas instituciones que recomienda mantener estos aparatos a una distancia mínima de medio metro cuando vamos a dormir, margen suficiente para apagar su alarma, pero también para dormir como se debe.

Razones del porqué no debes dormir con el móvil en la cama

Afecta la salud en general

Debes saber que luz azul y las ondas de radiofrecuencia que emiten los móviles puede alterar para mal la calidad del sueño, sólo por el hecho de mantenerlos encendidos cerca, ya que disminuyen la producción de la hormona que induce el sueño, la melatonina.

Al estar acostumbrado a que tenemos que estar despiertos mientras estamos expuestos a esta luz, nuestro cuerpo no “desconecta” hasta que no nos apartamos de ella, y por eso debes dejar el móvil.

Además, la evidencia científica sugiere que un mal descanso como consecuencia de este uso exagerado de la tecnología puede perjudicar nuestra productividad a lo largo de la jornada.

Aumento de peso

Probablemente crees que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero existe una estrecha relación entre el mal descanso por la noche y la obesidad, y es que ese desequilibrio que padecemos cuando no hemos descansado lo suficiente, o lo suficientemente bien, se traduce en que vamos a comer menos organizados. Y eso multiplica las posibilidades de caer en la comida basura.

¡Explosión!

Lo último por lo que no debes dormir con el teléfono encendido en tu cama es que puede explotar. Sí, no es lo más común del mundo y sí, hay muy pocos casos alrededor del planeta en la historia. Pero seguramente esas víctimas también pensaban que sus móviles no iban a explotar.