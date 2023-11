Así es la calidad del semen en cada ciudad de España

El estudio español se ha presentado en el 31 World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) celebrado en Viena (Austria) La doctora Rocío Nuñez ha significado que este estudio ha revelado diferencias significativas en la calidad de semen de varones de distintas comunidades españolas