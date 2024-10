España trata al primer paciente del mundo con un medicamento que ataca las células madre tumorales

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha probado por primera vez en el mundo un nuevo medicamento contra el cáncer en un paciente durante un ensayo clínico de fase 1. Se trata de un compuesto llamado AOP208 (antes LB-208), y está dirigido a destruir las células madre tumorales, algo que no se había probado en oncología nunca antes.

Este avance sucede después de que estudios preclínicos indicasen que este fármaco presenta una actividad antitumoral prometedora para tratar a pacientes con leucemia, melanoma e incluso cáncer de mama o de pulmón.

El fármaco está siendo evaluado en fases clínicas en colaboración internacional con AOP Health, un grupo de investigación europeo. El ensayo SERONCO-1, promovido por Leukos Biotech con el apoyo de AOP Health, es el primer ensayo del programa global, que ya ha sido aplicado en la paciente, cuya identidad se desconoce. Eso sí, la creación de este tratamiento se cerró en 2022, en una operación en la que Leukos y AOP hicieron un acuerdo de licencia y colaboración para facilitar el desarrollo del producto.

El tratamiento AOP208 bloquea una proteína en la superficie de la célula madre cancerosa, el receptor de serotonina 1B, que en las células oncológicas adopta una conformación particular y controla vías metabólicas cuyo bloqueo puede resultar fundamental para tratar la causa de la raíz de la enfermedad.

El compuesto se administra por vía oral y fue diseñado y desarrollado basándose en la investigación realizada por la Doctora Ruth Risueño, que lleva desde 2012 en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

1⃣st clinical trial in patients with AOP208, the promising therapy developed by @LeukosBiotech, spin-off of the Josep Carreras Institute, and AOP Health.

The drug targets #Cancer #StemCells and it is being tested at the #UITM @CaixaResearch @VHIO.

🔗 https://t.co/FlxrIZXnjL… pic.twitter.com/Nzp1kWzUom

— Josep Carreras Leukaemia Research Institute (IJC) (@CarrerasIJC) October 21, 2024