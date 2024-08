Fact checked

Once comunidades autónomas están en alerta por las elevadas temperaturas que se van a registrar hoy, primer día de una nueva ola de calor que se va a prolongar durante todo el fin de semana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso es además «naranja» (riesgo importante) en amplias zonas de siete comunidades, las de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde los termómetros se van a situar durante las horas centrales del día en el entorno de los 40 grados y en muchos lugares se superarán incluso esos valores.

El mapa de los avisos que se han activado hoy por calor se completa con las alertas «amarillas» (riesgo) que se han activado en muchas zonas de esas comunidades, además de en Baleares, Galicia, Navarra y La Rioja.

En todos los casos las temperaturas van a ser especialmente elevadas, rondando los 40 grados, aunque la Aemet ha anunciado que se van a superar los 41 en numerosos puntos de la península, entre ellos en el valle del Tajo, en Aranjuez, las cuencas del Henares y el Jarama (en Madrid).

La nueva ola de calor que comienza hoy se debe a una situación de estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos, a la elevada insolación y a los vientos flojos, ha detallado la Agencia estatal de meteorología, que ha advertido de que las temperaturas van a alcanzar durante estos días valores de «peligro importante».

Las temperaturas máximas se registraron ayer en la localidad de Almadén (Ciudad Real), donde se anotaron 42,1 grados, y en Oropesa (Toledo), donde se alcanzaron los 42, y los termómetros se situaron por encima de los 40 grados en numerosos puntos de las provincias de Cáceres, Ávila, Madrid, Córdoba, Ciudad Real o Toledo.

El día álgido de este nuevo episodio de ola de calor será mañana, ha anunciado la Aemet, y ha apuntado que es probable que se superen los 40 grados de forma generalizada en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; los 38-39 en los valles del Duero y Miño, el centro peninsular, el oeste de la meseta Sur y cuenca del Genil; y los 34 grados en el oeste de Galicia.

La Aemet ha precisado que las temperaturas muy elevadas se van a prolongar durante todo el fin de semana y que a partir del lunes, aunque continuará el calor, será ya menos intenso.

Golpe de calor

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros, ha precisado que «el golpe de calor es la emergencia, pero las consecuencias por las altas temperaturas se mantienen los días de más calor y posteriores» y no solo los pacientes crónicos están más expuestos, también los niños, especialmente menores de cinco años y lactantes, que no tienen bien desarrollado el sistema de regulación térmica.

Armenteros también se ha referido a la población que toma habitualmente hipotensores y diuréticos y que está más expuesta, ya que su uso con altas temperaturas multiplica las posibilidades del golpe de calor.

Estos fármacos pueden bajar la tensión más de lo necesario, con pérdida de conciencia, de hidratación y sales, que si no se recuperan de inmediato afectan a la salud cardíaca y renal y al funcionamiento cerebral, con graves consecuencias por descompensación.

Para Armenteros, «no basta con declarar la emergencia sanitaria, hay que insistir en medidas preventivas básicas» como no salir en las horas centrales del día (entre 11:00 y 17:00 horas), no realizar actividad física en ese tiempo, hidratación continuada y no permanecer parados en un lugar expuestos al efecto de la radiación.

El golpe de calor es una emergencia médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta, generalmente debido a la exposición prolongada a altas temperaturas o actividad física intensa en ambientes calurosos. Aquí tienes algunas recomendaciones para evitar un golpe de calor:

Mantente hidratado

Bebe agua constantemente, incluso si no sientes sed.

Evita bebidas con cafeína, alcohol o mucho azúcar, ya que pueden

deshidratarte.

Vístete adecuadamente

Usa ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

Usa sombrero y gafas de sol para protegerte del sol.

Evita la exposición directa al sol

Intenta permanecer en la sombra, especialmente durante las horas más calurosas del día (generalmente entre las 11 a.m. y 4 p.m.).

Si es posible, limita la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Enfría tu entorno