Los errores que cometes al cepillarte los dientes: qué es lo correcto

Fact checked

La higiene bucal es esencial para evitar las enfermedades que causan las bacterias y que afectan las piezas dentales y las encías. Por eso mismo es importante que conozcas el error al cepillarte los dientes por el que no están del todo limpios y además pueden provocar mal aliento. Si no lo haces bien, podrías desarrollar alguna de estas patologías. Una vez que sepas de qué se trata, te cepillarás los dientes mejor que nunca.

En principio, el lavado de dientes debe realizarse al menos un par de veces al día para evitar que el sarro se acumule en la boca. Pero si te cepillas dos o tres veces cada día y no lo haces bien, no obtendrás los beneficios que debería darte el cepillado correcto.

Errores que cometes al cepillarte los dientes

Olvidar el interior de las mejillas, un grave error

En general, las personas cepillan sus dientes haciendo hincapié sólo en las piezas dentales y, algunos, en las encías. Y se olvidan de la parte interior de las mejillas, y quizás esto se explica porque durante décadas hemos hablado sobre higiene dental cuando en realidad deberíamos habernos referido a higiene bucodental.

Debes pensar que muchas bacterias suelen alojarse en esa área de la boca, por lo que aunque tus dientes luzcan blancos podrías estar exponiéndote a enfermedades y a la desagradable halitosis -o mal aliento-.

Diversas investigaciones abordan esta problemática y cómo las bacterias son una fuente de peligros.

Recuerdan, por otro lado, que cepillarse los dientes es una tarea vital para mantener una buena higiene bucal, pero no la única. Añaden que debemos limpiar también la lengua y la parte interna de las mejillas en la rutina, ya que éstas albergan cantidades significativas de bacterias y otros elementos perjudiciales para el bienestar bucodental. Entre ellos, células muertas.

Descuidar estas áreas permite que las bacterias prosperen, lo que contribuye al mal aliento y anula el efecto de los tratamientos. Incluso, es lo que provoca la formación de placa y otros problemas de salud, siendo probablemente el más común la halitosis.

Dolor y sangrado de encías

Ignorar el área interna de las mejillas mientras te cepillas los dientes puede generar la acumulación de placa a lo largo de las encías. A su vez, puede contribuir a la inflamación de las encías y, con el tiempo, derivar en infecciones como la gingivitis o la periodontitis.

Algo parecido pasa con la lengua. En ella se alojan las bacterias que pueden infectar las encías y llevar a sufrir otras patologías.

Comprar cepillos baratos, de mala calidad o sin rascadores incorporados

Consciente de esta problemática, la industria odontológica ha lanzado algunos artículos que podrían resultar de gran ayuda. Seguramente el primordial para tu higiene bucodental sea el cepillo de dientes con raspador de lengua. Este raspador, que sirve indistintamente para la lengua como para el área interna de las mejillas, marca la diferencia con otros al eliminar todas las bacterias.

Por lo general, los cepillos sin rascadores no eliminarán las bacterias. Deberías invertir en un cepillo de dientes con raspador de lengua ya que ahorrarás al prevenir las potenciales infecciones.

Otra alternativa por la que puedes optar son los raspadores independientes, que no vienen en la parte trasera de los cepillos sino que se comercializan por separado. Poseen un diseño específico, ideal para barrer con las bacterias acumuladas en la lengua.

Comprar cepillos con cerdas duras

Para que el cepillado sea perfecto y no dañes tus encías ni deteriores las piezas dentales, busca siempre cepillos de cerdas suaves. Las cerdas duras tienden a irritar las zonas de unión entre los dientes y las encías, y es allí donde las bacterias son más peligrosas.

Inmediatamente que percibas que sale sangre de las encías, deja de usar tu cepillo actual y utiliza uno nuevo con cerdas más suaves.

Esperar tiempo en comprar otro cepillo

Diversas organizaciones de odontología y medicina, como la Asociación Española de Pediatría, coinciden en que se debería cambiar el cepillo de dientes cada dos o tres meses. Esta recomendación se relaciona con las deficiencias de los cepillos usados unas diez semanas. La primera, que han perdido su eficacia para limpiar la boca. La segunda, que a esas alturas contienen bacterias.

Con estos consejos y sugerencias, no cometerás el error al cepillarte los dientes por el que tienes mal aliento y enfermedades. Disfrutarás de una dentadura impecable, con la tranquilidad de que tiene muy buen aspecto y de que goza de muy buena salud.

¿Tienes dudas? Entonces hay que ir a un médico especializado. No hagas caso de los consejos que puedas ver en redes o bien que no sean de fuentes fiables. Cuando no sepas bien de qué forma debes cepillarte los dientes, los odontólogos, en sus visitas, lo explican claramente y sin problema.