Los entrenadores expertos coinciden: caminar 1 hora al día todos los días de la semana a ritmo de «abuelo» te hace gastar 78.000 calorías al año

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Muchas personas todavía no se inician en el mundo del ejercicio físico porque piensan que este sólo se fundamenta en correr y hacer un desgaste físico de alta carga. Sin embargo, caminar es una de las maneras más fáciles y accesibles de iniciarse en el deporte. Al ser una actividad de bajo impacto, presenta poco riesgo de lesión, lo que la convierte en una gran opción para la mayoría de las personas.

Esta clase de ejercicio no requiere de un gasto en equipamiento especial; sólo es necesario tener un calzado cómodo y ropa adecuada. Sumar paseos diarios a la rutina también puede convertirse en un hábito agradable y saludable que puede hacerse en compañía, en silencio o con música.

Dar un paseo al día ya da beneficios

Varios expertos coinciden en que salir a caminar cada día puede aportar beneficios relevantes para la salud, generar y servir como un apoyo en el proceso de reducción de grasa corporal. Un equipo de entrenadores señala que «salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto medio».

Para llegar a esa pérdida de calorías no hace falta «ni trotar ni caminar rápido, sino pasear como lo haría un abuelo». Por otro lado, apuntan a que la clave del éxito de esta fórmula está en la constancia: «Un entrenamiento de 45 minutos puede ascender el gasto calórico a 600 calorías. Salir a caminar cinco días a la semana, de lunes a viernes, se traduce en 78.000 calorías anuales».

No hay que machacarse en el gimnasio

En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, sumado a unos buenos hábitos de alimentación y salud, puede generar inmensos beneficios para nuestro cuerpo. Susane Pata, instructora de fitness de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explica que «caminar 30 minutos durante siete días genera un gasto calórico de hasta 1.400 calorías semanales».

Especialmente, los beneficios se incrementan cuanto más tiempo se extienda el hábito en el tiempo. Aplicar esta rutina durante un proceso largo de tiempo puede «producir una pérdida de peso significativa para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria». Sin embargo, Pata asegura que «tampoco debemos dejar de lado los ejercicios tan intensos», ya que «combinarlos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar».