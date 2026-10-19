Entender el proceso, conocerse y no normalizar los síntomas, las claves para afrontar la menopausia de forma saludable

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La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer, pero no todas las mujeres la viven de la misma manera. “El primer paso para cuidarte mejor durante esta etapa es entender el proceso y conocerse a una misma”, explica la doctora Paula Gordillo, especialista en Ginecología y Obstetricia y responsable de la nueva Unidad de Menopausia del Hospital Quirónsalud Clideba.

Como explica la facultativa, no todas las mujeres presentan síntomas ni con la misma intensidad, pero para algunas mujeres la menopausia puede tener un impacto importante en la salud física, emocional y social y, por tanto, merece una atención específica. No obstante, la doctora Gordillo apunta que “es importante individualizar y valorar cada caso de manera integral y personalizada”.

No hay una edad concreta para consultar

Más que establecer una edad concreta para consultar con un profesional, la especialista considera importante prestar atención a los cambios que puedan aparecer durante esta etapa. “Dependiendo del momento y de cada mujer pueden surgir síntomas y necesidades diferentes”, destaca la ginecóloga del Hospital Quirónsalud Clideba.

Los cambios hormonales pueden dar lugar a sofocos, insomnio, fatiga, cambios de humor, aumento de peso, sequedad vaginal y dificultades para concentrarse. “Son algunos de los síntomas más comunes que pueden aparecer durante estos años”, señala la doctora Gordillo.

La atención especializada también puede ser útil para mujeres que llevan años sin menstruar y que ya han dejado atrás esos síntomas más conocidos, ya que, como explica la especialista, “hay cambios más silenciosos relacionados con la salud cardiovascular, los huesos o la memoria a los que conviene prestar atención”.

Del mismo modo, no es necesario haber dejado de menstruar para solicitar una valoración. “Hay mujeres que, si bien todavía no están en esta etapa, quieren informarse, revisar sus hábitos, antecedentes y factores de riesgo y estar mejor preparadas para cuando llegue”, comenta la doctora.

No existe un tratamiento universal

Precisamente porque cada mujer vive la menopausia de una manera diferente, tampoco existe una única forma de abordarla. En algunos casos puede ser suficiente con introducir cambios en el estilo de vida. En otros, puede ser necesario recurrir a tratamientos farmacológicos, tanto hormonales como no hormonales.

También hay mujeres que no necesitan ningún tratamiento específico si no presentan síntomas, factores de riesgo o antecedentes que requieran medidas concretas y mantienen una buena calidad de vida.

“La clave es individualizar. No existe un tratamiento universal, por ello es importante contar con información rigurosa, asesoramiento especializado y una atención centrada en tus síntomas, necesidades y objetivos personales”, subraya la ginecóloga.

Cuidar la salud más allá de los síntomas

Para la doctora Gordillo, la menopausia es también una oportunidad para reforzar hábitos que influyen directamente en la salud.

Entre las recomendaciones se encuentran cuidar la alimentación, mantener una vida físicamente activa, incorporar ejercicio de fuerza, cuidar el descanso y el bienestar emocional. También considera importante prestar atención a la salud sexual y al suelo pélvico, vigilar los factores de riesgo cardiovascular y mantener las revisiones médicas recomendadas.

“Es importante diferenciar lo que realmente puede mejorar tu salud y calidad de vida de aquellas tendencias, consejos o productos que pueden generar dudas, expectativas poco realistas o preocupaciones innecesarias”, apunta la especialista. “La menopausia no debe afrontarse desde el miedo ni desde la resignación, sino desde la información, la prevención y el cuidado de la salud”, concluye.