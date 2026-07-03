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María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de la terrible tragedia provocada por el terremoto de Venezuela, que ha conmocionado a la comunidad internacional. La Dra. María Velasco ha subrayado la importancia de aunar esfuerzos y mostrar el máximo apoyo a todo el pueblo venezolano, especialmente a quienes se han visto afectados por el desastre. Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento, cariño y solidaridad a todos los profesionales, voluntarios y equipos de emergencia que trabajan sin descanso para rescatar a las víctimas y ayudar a una población desbordada por la magnitud de la catástrofe.