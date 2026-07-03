Fact checked

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Hay cifras que leemos deprisa, con un habitual movimiento de pulgar las deslizamos y pasamos por alto, en la vorágine de contenido que nos llega a diario. Sin embargo, que el 41,6% de los españoles utilice ya inteligencia artificial generativa para resolver dudas de salud y bienestar no es un inocente dato de adopción tecnológica. Estamos viviendo un desplazamiento cultural. La cifra habla de cómo se reorganiza la confianza, de cómo se busca autoridad cuando aparece la incertidumbre y de cómo el paciente contemporáneo empieza a construir significado antes, durante y después del contacto con el sistema sanitario.

El informe de LLYC y Appinio, apunta además a un dato que estamos obligados a destacar: entre las mujeres de 55 a 65 años que recurren a la IA para cuestiones de salud, casi ocho de cada diez confían en estas herramientas tanto o más que en los expertos tradicionales. La IA se usa y sería ingenuo no preguntarnos por qué una respuesta generada por una máquina puede empezar a ocupar, en determinados contextos, un lugar subjetivo comparable al de una voz profesional.

Esa pregunta nos interpela especialmente desde nuestras respectivas líneas de investigación predoctoral. Desde la comunicación sanitaria, porque obliga a revisar los mecanismos por los que una sociedad atribuye autoridad a un discurso sobre salud. Desde la psicología, porque obliga a observar qué ocurre cuando una persona vulnerable, preocupada o sintomática encuentra en una interfaz conversacional una forma inmediata de ordenar su miedo.

No estamos ante una simple competencia entre médico e inteligencia artificial. Esa lectura es demasiado pobre. La IA no compite únicamente por diagnosticar, ni siquiera por informar. Compite por parecer comprensible y ofrecer una respuesta disponible, coherente, estructurada y emocionalmente tolerable en el momento exacto en que el paciente necesita reducir la incertidumbre.

La medicina conserva, y debe conservar, la autoridad clínica. Pero la autoridad simbólica de la medicina ya no puede darse por descontada. Vivimos en un ecosistema digital saturado de respuestas en el que la bata, el título o la institución no bastan por sí solos si el paciente no se siente escuchado, si no comprende lo que se le explica o si sale de la consulta con instrucciones que debe seguir sin entender del todo el porqué.

En salud respiratoria, este fenómeno adquiere una dimensión sensible. Respirar no es una función cualquiera, es una experiencia biológica, pero también psicológica. La dificultad para respirar no solo compromete el intercambio de oxígeno; «ataca» sobre la percepción de seguridad. La disnea, la fatiga, la tos persistente, el sueño fragmentado, la dependencia de una terapia domiciliaria o la vigilancia de una saturación pueden instalar al paciente en una relación de alerta permanente con su propio cuerpo.

La IA puede responder a esas preguntas con aparente prudencia, enumera posibilidades y puede recomendar consultar con un profesional. Lo hace a través de un lenguaje sencillo, creíble; sin embargo, no conoce la historia clínica completa, no ausculta, no observa el patrón respiratorio, no interpreta la evolución longitudinal, no capta el gesto de angustia, no sabe si el paciente minimiza o exagera un síntoma, no integra siempre comorbilidades, medicación, adherencia, contexto social o deterioro funcional.

Pero, y aquí la clave, pese a todas esas carencias, resulta convincente.

Este y no otro es el núcleo ético del problema: la falsa inteligibilidad. Una respuesta puede estar bien escrita y seguir siendo clínicamente insuficiente, puede sonar razonable y no estar verdaderamente contextualizada. Consigue tranquilizar aun sin el puzle informativo completo. Sabemos que el lenguaje, por sí solo, no garantiza comprensión y que la fluidez no equivale a verdad.

Este punto es decisivo porque el paciente no siempre evalúa la calidad de una respuesta con criterios técnicos. La IA opera con enorme eficacia en ese terreno, porque produce una ilusión de diálogo sin fricción.

La IA puede ayudar a nombrar una preocupación, pero también puede amplificarla. Ofrece calma, pero también genera la dependencia de una validación inmediata. En pacientes respiratorios, donde la sensación de falta de aire puede activar respuestas de miedo muy intensas, este punto no es menor. La frontera entre información y regulación emocional se vuelve extremadamente fina.

Nosotros ya hemos abandonado la mirada ingenua sobre el uso de IA en salud. No basta con decir que el paciente debe consultar siempre con su médico, el paciente ya está consultando antes de consultar y está llegando a la relación clínica con un marco previo, una hipótesis, una explicación, una sospecha o una alarma formulada por un sistema que habla con seguridad y sin cuerpo.

Esto obliga a repensar la relación clínica. Quizá los profesionales sanitarios deban empezar a preguntar con naturalidad: «¿Ha buscado información sobre esto?», «¿Qué ha leído?», «¿Qué le ha dicho la IA?», «¿Qué parte le ha preocupado más?». No para ridiculizar ni infantilizar al paciente, sino para comprender desde qué relato llega. Tenemos claro que no tratamos solo síntomas; tratamos interpretaciones de los síntomas.

En salud respiratoria, esta cuestión tiene consecuencias directas sobre la adherencia. Una persona que no comprende bien su terapia, que teme depender de un dispositivo, que interpreta mal una fluctuación o que recibe una explicación contradictoria puede modificar su conducta: usar peor la CPAP, abandonar una pauta inhalada, retrasar una consulta, consultar tarde ante una exacerbación o angustiarse ante datos aislados que requieren lectura clínica.

Eso implica enseñar a preguntar, pero también enseñar a desconfiar. No una desconfianza cínica o tecnófoba, sino una desconfianza crítica. Comprender que una IA puede ser útil para preparar preguntas antes de una consulta, traducir términos complejos o recordar recomendaciones generales, pero no para decidir por cuenta propia ante síntomas respiratorios relevantes. Comprender que una respuesta probabilística no equivale a una valoración clínica y que la seguridad textual no es responsabilidad sanitaria.

La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo si está bien diseñada, validada, supervisada e integrada en circuitos asistenciales seguros y puede contribuir a mejorar la educación terapéutica, la preparación de la consulta o la comprensión de indicaciones. Pero no puede sustituir el vínculo clínico ni la lectura profesional de una persona concreta en una situación concreta.

Necesitamos una ética de la inteligibilidad en salud. Una ética que no se limite a preguntar si la información es accesible, sino si esa accesibilidad ayuda realmente a comprender o solo produce una ilusión de comprensión. Una ética que se pregunte quién responde, con qué límites, con qué responsabilidad y con qué efectos sobre la conducta del paciente. Una ética que no coloque toda la carga sobre el ciudadano, pero que tampoco renuncie a formar ciudadanos más críticos.

La confianza sanitaria del futuro se está jugando ya en los espacios digitales donde los pacientes buscan sentido antes de pedir ayuda. Ahí, la medicina, la psicología y la comunicación sanitaria tienen una tarea común: no dejar que la respuesta más rápida se perciba como la más creíble.

Alicia Batlle Zapata y David Vilá

Comunicación sanitaria y psicología clínica