El Dr. Óscar Castro Reino recibe la Medalla de Oro de la Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal (OMD) ha otorgado su Medalla de Oro al presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino.

Este reconocimiento se entrega a médicos, dentistas u otros profesionales que, por su labor profesional, académica o política, hayan contribuido de manera relevante e inequívoca al desarrollo de la Odontología y a la mejora de las condiciones de salud bucodental en Portugal, de acuerdo con los principios de la OMD.

El acto de entrega tuvo lugar el 7 de noviembre en Oporto, durante la ceremonia de apertura del 34º Congreso de la OMD. Durante su discurso, el Dr. Óscar Castro agradeció a la Ordem dos Médicos Dentistas, y en especial a su bastonário, el Dr. Miguel Pavâo, “no solo este galardón, sino su continua disposición a caminar juntos, codo con codo, por una Odontología más fuerte, más ética e integrada en las políticas públicas de salud”.

En este sentido, añadió que “ser el primer español que recibe esta medalla es todo un honor personal, pero también constituye un impulso al trabajo conjunto entre dos países hermanos, que comparten historia, cultura y una geografía común que nos invita —casi nos obliga— a colaborar. Porque cuando Portugal y España trabajan unidos, la Península Ibérica gana voz, gana fuerza y gana futuro”.

De hecho, en 2023, los Dres. Castro y Pavâo firmaron la Declaración de Oporto, cuyo objetivo es trabajar conjuntamente para profundizar en la cooperación ibérica de ambas instituciones con el fin de contribuir al beneficio de la Odontología y de las políticas públicas de salud bucodental en España y Portugal.

El presidente del Consejo General de Dentistas concluyó afirmando que “Portugal ha sido y es un ejemplo a seguir. Vuestra consolidación de siete especialidades odontológicas es una muestra de madurez profesional y de sensibilidad institucional. En España, seguimos luchando por ese mismo objetivo, con la esperanza y el convencimiento de que lo lograremos. Vuestro apoyo es valioso y profundamente inspirador”.