Dr. Gerpe: «La infertilidad es una dificultad, no una incapacidad para un proyecto familiar»

El psicólogo, David González Gerpe, abordará en esta entrevista aspectos desconocidos para muchas personas como es el estrés o el miedo a los posibles resultados cuando se lleva a cabo un proceso de reproducción asistida. Las expectativas sobre el proceso y la inversión económica son también factores que pueden impactar sobre emociones y sentimientos, como la soledad o la incomprensión. Todos estos factores son analizados para tratar de ayudar en todo este proceso a las mujeres que deciden emprender este camino con el que podrán ser madres.

¿Qué impacto que puede tener a nivel psicológico para la mujer un proceso de reproducción asistida (plano personal, profesional…)?

En el momento que se inicia un tratamiento de reproducción asistida, es habitual que a la paciente le surjan dudas, que pueden derivar en estrés, tanto a nivel físico (inyecciones, medicación hormonal, extracción de ovocitos, etc.), como a nivel emocional, por el miedo al posible resultado.

En algunas ocasiones, los tratamientos de reproducción pueden alargarse en el tiempo, lo que puede aumentar el estrés. Las expectativas sobre el proceso y la inversión económica son también factores que pueden impactar sobre emociones y sentimientos, como la soledad o la incomprensión.

¿Cómo puede el entorno ayudar en este proceso?

Es importante que tanto la familia como los amigos entiendan que los procesos de reproducción asistida en muchos casos son largos y conllevan una gran carga emocional. Se debe respetar la intimidad de la familia y dejar que sean las personas implicadas en el tratamiento quienes marquen el ritmo y la cantidad de información que quieren trasmitir, ya que en muchas ocasiones tendrán que estar preparado antes de compartir determinados datos al entorno. Nunca se debe juzgar y hay que respetar las decisiones que cada familia haya tomado para su proceso, encajen o no con nuestros valores o creencias.

¿Es recomendable el acompañamiento psicológico en estos casos desde el inicio para evitar casos de depresión, estrés o ansiedad?

Efectivamente, es muy recomendable. Y es que cuando una persona o una pareja reciben un diagnóstico de infertilidad y deciden iniciar un tratamiento de reproducción asistida, se abre ante ellos un camino desconocido. Se hace necesario en muchos casos aceptar la nueva realidad y validar los sentimientos que esta produce, entendiendo la infertilidad como una dificultad y no como una incapacidad para llevar a cabo un proyecto de familia. Para conseguirlo, será de gran ayudar elegir un equipo de profesionales en los que se confíe y resolver todas las dudas y contar con toda la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones y realizar el tratamiento más adecuado, ajustando las expectativas a la realidad.

El acompañamiento psicológico también ayuda a las pacientes a mantener unos niveles de ansiedad y estrés dentro de límites tolerables, para poder vivir el día a día de la reproducción asistida con la mayor normalidad posible.

¿En qué consiste el apoyo psicológico durante un tratamiento de fertilidad?

El apoyo psicológico en los procesos de reproducción ayuda a los pacientes en la toma de decisiones y la evaluación de alternativas con información basada en la evidencia clínica. Y, además: Contribuye a la reestructuración psicológica del concepto de familia y a la elaboración del nuevo modelo mental. Fomenta la estabilidad emocional de la familia, promoviendo una actitud proactiva al tratamiento. Ayuda a la elaboración del duelo genético y a la aceptación de la nueva realidad. Ofrece apoyo para afrontar las dificultades que en la pareja puedan surgir. Dota a las familias de herramientas para establecer un adecuado vínculo afectivo con el bebé que va a nacer, facilitando el establecimiento de un apego seguro y disminuye la posibilidad de abandono del tratamiento.

Así mismo, el apoyo psicológico en un tratamiento de reproducción ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y estrés.

¿Qué consejos daría a una mujer y/o pareja que esté inmersa en un proceso de reproducción asistida?

Como primer consejo, recomendaría iniciar el tratamiento con ilusión y optimismo. Se pueden seguir estas pautas para intentar disfrutar del camino que se va a recorrer:

Trabajar los miedos y preocupaciones que surgen a lo largo del proceso, intentando no anticipar en la imaginación situaciones negativas que es probable que no sucedan.

Dejarse asesorar y guiar por el equipo médico que se ha elegido y confiar en su criterio.

Enfocar el tratamiento paso a paso, por etapas y no estar pensando todo el tiempo en la meta. Cada pequeño paso es un éxito que acerca al objetivo y hay que disfrutarlo.

Hacer ejercicio físico, comer bien, descansar, realizar actividades de ocio y placenteras que hagan sentir que la vida continúa con normalidad y que no se ha parado por el tratamiento.

Controlar la ansiedad y el estrés con ayuda de relajación, mindfulness, yoga, acupuntura, apoyo psicológico, etc.

Comunicar y compartir los sentimientos con la pareja, si la hay. El tratamiento debe ser un proyecto común.

Y, si fuese necesario, pedir ayuda a un psicólogo experto en reproducción para llevar el proceso de una manera más equilibrada y poder llegar a la menta en un buen estado físico y emocional.

Una vez conseguido el embarazo, ¿qué recomienda a nivel profesional?

Recomendaría seguir cuidando la salud física y la emocional, llevando a cabo una alimentación sana y equilibrada, dormir bien y hacer ejercicio físico, así como mantener tanto la ansiedad como el estrés en niveles bajos. Y siempre que se pueda, mantener estos hábitos saludables más allá del embarazo.

David González Gerpe, psicólogo de Ginemed.