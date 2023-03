Dr. Cantero: «Hay avances para la psoriasis, pero hay que ‘democratizar’ el uso de los tratamientos»

Fact checked

Para hablar de esta patología en OKSALUD, hablaremos con el doctor Álvaro González Cantero: Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y Doctor en Medicina por la Universidad de Castilla la Mancha. Tras haber realizado su residencia en el Complejo Hospitalario de Toledo, en la actualidad ejerce como dermatólogo e investigador en la Unidad de Psoriasis del servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dirige un programa de investigación independiente centrado en el estudio de la Psoriasis. Completó su formación con dos estancias en Estados Unidos en los reconocidos centros del Department of Dermatology at the Baylor University Medical Center de Dallas y del University of Pennsylvania Heath System en el estado de Filadelfia.

P.- Doctor Cantero, la primera pregunta y para poder situarnos en la patología que vamos a abordar, ¿qué es la psoriasis?

La psoriasis es una patología muy frecuente que afecta al 2-3% de la población. Es una enfermedad inflamatoria crónica, del sistema inmunitario, que afecta fundamentalmente a la piel. Se desarrolla a consecuencia de una alteración del sistema inmunológico, el cual hace que las células de la piel se multipliquen más rápido de lo normal, haciendo que se acumulen en la superficie.

P.- ¿Es necesario plantear un modelo de tratamiento integral de la psoriasis con el objetivo de tratar con eficacia tanto los casos leves y moderados que pueden resultar difíciles de manejar en el día a día, como los casos más graves?

Sí, así es. Nos encontramos inmersos en la era de la medicina personalizada y hoy entendemos que cada paciente es único, cada paciente es un mundo con sus dudas, preocupaciones… un tratamiento integral nos permite por supuesto tratar la piel de los pacientes, pero también entender sus preocupaciones y abordar todos los aspectos que les preocupan a los pacientes o que les puede afectar así como tener en consideración el estilo de vida por ejemplo.

P.- ¿La psoriasis puede conllevar otras patologías asociadas?

Sí, en los últimos años se ha dado a conocer, gracias a diversos grupos de investigación como el que dirijo en el Hospital Ramón y Cajal, que la psoriasis no sólo afecta a la piel, sino que la inflamación crónica mantenida tiene consecuencias en otros órganos, como son las arterias, el corazón, el hígado y las articulaciones. Además, El impacto físico de estas lesiones puede hacer que los pacientes tengan una afectación emocional que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes

P.- Hablemos de los tratamientos, ¿cómo se podría explicar las opciones que tenemos disponibles?

Hoy en día existen múltiples opciones de tratamiento muy eficaces para que la psoriasis no sea un problema para los pacientes. Sé que esta patología puede condicionar mucho la vida de los pacientes de formas muy distintas y por ello es importante que los pacientes entiendan bien qué es la psoriasis y todo lo que la rodea, así como las opciones que tenemos para ayudarles, que van desde tratamientos tópicos (como cremas), orales e inyectados, a biológicos y fototerapia. Esta amplia variedad hace que sea necesario realizar una valoración integral del paciente de cara a poder pautar un plan de tratamiento individualizado.

P.- Con todo lo que ha explicado, la variedad de tratamientos, así como la asociación con otras patologías, ha conllevado la necesidad de que el paciente con psoriasis sea valorado de forma global, con un método que usted ha venido a llamar Atención Integral de la Psoriasis, ¿es así?

La idea de la Atención Integral de la Psoriasis surge del avance en el conocimiento de la enfermedad, que hoy en día se sabe que va mucho más allá de la piel, unido a la necesidad de englobar y agrupar todas las preocupaciones del paciente con psoriasis. Para ello entendí que había que especializarse en esta patología, y nuestro modelo de atención es el fruto de varios años de dedicación en exclusiva a la psoriasis, tanto a nivel asistencial como investigador. Estoy convencido de que esta forma de dedicación es la única manera de comprender realmente lo que necesita cada paciente y poder buscarle la mejor solución y los últimos tratamientos. Nos gusta en la primera visita escuchar de forma activa al paciente y entender y asimilar sus preocupaciones. Posteriormente, solemos detallar un plan de tratamiento que incluya el abordaje de la piel y además, el de las principales comorbilidades que asocie ese paciente en concreto, así como establecer pautas de estilo de vida.

P.- Para finalizar doctor, ¿cómo ve en un futuro, en los próximos años, esta patología en cuanto a la evolución de los nuevos tratamientos?

El futuro es muy esperanzador. Justo ahora me dirijo a Estados Unidos para impartir unas conferencias sobre los avances que estamos realizando en este campo. Cada vez los tratamientos son más eficaces y más seguros, así como beneficiosos para la salud global del paciente. Ahora los grandes retos son el que cada vez más pacientes se puedan beneficiar de los tratamientos, es decir, democratizar su uso, así como desarrollar fármacos que no se deban mantener en el tiempo y beneficien a su vez la salud global del paciente.

Dr. Cantero: durante los últimos 5 años ha obtenido diversas becas de investigación, realizado publicaciones en revistas de prestigio centradas en el ámbito de la psoriasis y, a su vez, ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, obteniendo diversos premios y distinciones. Fue galardonado con el Premio Sanitas 2019 al mejor médico MIR de toda España de entre todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Además, ha sido seleccionado por proceso competitivo para el International Fellowship Program del International Psoriasis Council durante 2020. Durante el programa, dirigido a la formación de los futuros líderes internacionales en el campo de la psoriasis, complementará su formación en Estados Unidos.

Pertenece a numerosas sociedades científicas, destacando, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) dentro de la cual es miembro del Grupo de Psoriasis, la Academia Europea de Dermatología (EADV), European Rare and Severe Psoriasis Network, el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología (CILAD), la National Psoriasis Foundation y la European Society of Cardiology.