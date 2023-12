El Dr. Albert González gana la Beca Mutual Médica por su trabajo sobre la infección de herida quirúrgica

Fact checked

El espacio Aura de Zaragoza ha acogido el acto de entrega de los XXXIII Premios a la Investigación Médica 2023, los galardones que, en tres categorías, concede la Fundación Mutual Médica a través de su programa Impulsar(me) para reconocer la labor de médicos, residentes y estudiantes en el impulso de nuevas vías de investigación en torno al desarrollo de terapias innovadoras, herramientas diagnósticas o el cuidado y tratamiento de enfermedades.

El Dr. Albert González – Sagredo, Angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Bellvitge, ha sido el ganador de la Beca Mutual Médica, con una dotación de 25.000€ por su proyecto de investigación ‘Incidencia de la infección de la herida quirúrgica cerrada con sutura intradérmica o grapas metálicas. Ensayo clínico pragmático, aleatorizado, abierto, en paralelo’.

El Premio Dr. Font, que reconoce los mejores artículos de investigación publicados con aplicación potencial en la práctica médica, ha sido concedido al Dr. Eloy José Tarín Vicente, especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología en el Hospital Universitario 12 de Octubre, por su artículo ‘Clinical presentation and virological assessment of confirmed human monkeypox virus cases in Spain: a prospective observational study’.

Por su parte, la Dra. Maria Álvarez Gutiérrez, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido reconocida con el Premio al Mejor TFG– Fundación Mutual Médica con una dotación de 2.000 € por su trabajo ‘Estudio longitudinal de los cambios funcionales de la retina en sujetos con alto riesgo genético para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer’.

La Mención Especial por parte del Jurado ha sido entregado por Dr. José Luís Bancalero Flores, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, a la Dra. Lucie Belén Sáez de Ibarra por el estudio La Gratitud en el servicio de Pediatría del Hospital Universitario Son Spaces de las Islas Baleares.

Junto a los ganadores, también han sido galardonados con Accésits de la Beca Mutual Médica (5.000€), la Dra. María Macías Mojón, de Pediatría / Neonatología en el Hospital Clínic de Barcelona y la Dra. Teresa Pérez Oliver, especialista en Pediatría / Neonatología en el Hospital La Fe de Valencia. Asimismo, los Accésits del premio Dr. Font los han ganado la Dra. Carme Loras Alastruey, especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Mutua de Terrasa, y el Dr. Joan Carles Trullàs Vila especialista en Medicina interna en el Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa.

En la categoría de Mejor Trabajo de Final de Grado (TFG) han quedado el Dr Ignacio Leonardo Pueyo Bestué, de la Universidad de Zaragoza y la Dra Marina Sánchez Calleja, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Un total de 321 médicos, residentes y estudiantes han presentado sus candidaturas a los XXXIII Premios a la Investigación Médica 2023, que han contado con un jurado dirigido por la Dra. M. Pilar Tornos, presidenta de la Fundación Mutual Médica, y el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación. Completan el jurado el Dr. Santiago Aguadé, la Dra. Rosa Boyé y el Dr. Jaume Figueras.

Desde sus inicios, la Fundación Mutual Médica ha apoyado más de 90 investigaciones en numerosas áreas entre las que destacan cardiología, pediatría, cirugía ortopédica y traumatología, dermatología y oncología, dando apoyo al trabajo de equipos de investigación de 50 hospitales de 10 comunidades autónomas por valor de 600.000 €.

«El compromiso del jurado de estos galardones es evaluar cada trabajo de manera imparcial y objetiva, reconociendo la calidad y la originalidad de las contribuciones. Nos basaremos en criterios como la relevancia, la metodología, la innovación y el impacto de la investigación para seleccionar a los ganadores», afirma la Dra. M. Pilar Tornos, presidenta del Jurado de los Premios Mutual Médica.

El presidente de la Fundación Mutua Médica, Dr. Alejandro Andreu, señaló que «a través de nuestro programa Impulsar(me) velamos por la formación y el progreso de la investigación en Medicina. Los premios no solo son reconocimientos; también son un recordatorio de la importancia de perseguir la excelencia y la innovación en nuestro trabajo diario. Celebremos juntos los logros que nos impulsan hacia adelante».

Los premios

La Fundación Mutual Médica ha destinado 600.000 euros a la financiación de más de 90 proyectos de investigación médica durante toda su trayectoria.

La Beca Mutual Médica, que en 2023 cumple 33 ediciones, iniciada con Mutual Médica y relevada desde 2016 por la Fundación Mutual Médica, está dirigida a los residentes de último año o los que han finalizado el MIR en los últimos tres años, y que cuenten con un proyecto de investigación médica que necesite financiación. El primer premio está dotado con 25.000 € y cuenta con dos accésits de 5.000 €.

Creado en 2007 en honor al destacado inmunólogo y miembro del Consejo de Administración de Mutual Médica, el Premio Dr. J. Font es un reconocimiento a los mejores artículos de investigación publicados con aplicación potencial en la práctica médica. El galardón está dirigido a los profesionales médicos que han publicado durante el año anterior a la convocatoria un artículo sobre investigación médica en una revista indexada, nacional o internacional. El premio remunera al ‘primer firmante’ del artículo con 3.000 € y cuenta con dos accésits de 1.000 € cada uno.

El premio al Mejor Trabajo de Final de Grado es presentado por cada facultad participante, y dota con 2.000 € al primer ganador y con 500 € a todos los participantes elegidos como mejores de su facultad.

Promoviendo la excelencia en el sector

La contribución a premios y becas a la investigación forma parte del programa Impulsar(me) de la Fundación Mutual Médica, un conjunto de acciones que velan por el desarrollo del médico.

A través de la colaboración con Colegios de Médicos, hospitales y organismos sanitarios, estas ayudas permiten, por un lado, que los estudiantes puedan seguir ampliando su formación y, por otro, apoyar las investigaciones de los profesionales médicos y premiar la publicación de artículos científicos.