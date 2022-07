Dónde puede encontrarse la ameba ‘come cerebros’ en España

Seguro que has oído hablar de la ameba come cerebros que se ha visto en diversos sitios del mundo. Ahora es noticia porque se ha detectado en una playa de Estados Unidos, en la de Iowa, y según las autoridades del Parque Estatal Lake of Three Fires comentan que uno de los turistas ha sufrido una infección cerebral por culpa de la ameba. Esta ameba puede provocar una infección mortal que entra en el organismo.

¿Dónde está la ameba come cerebros?

La Naegleria fowleri, su nombre científico, fue descubierta en el sur de Australia en 1965, pero también se ha visto en otros lugares del mundo como América, África y Europa. también es el caso de España, donde se tiene constancia que, en 2018, afectó a una niña de Toledo.

En tales lugares, incluido España, es de destacar que la ameba suele estar en lagos de agua dulce y cálida, ríos y fuentes termales. En general no está en playas ni tampoco piscinas que traten correctamente sus aguas.

Sabemos que la ameba, que tiene el nombre de Naegleria fowleri, viaja por la nariz hasta el cerebro, donde causa graves daños. Se desconoce porqué algunas personas se infectan y otras no.

Cómo se contagia la ameba come cerebro

En general, esta ameba ingresa al cuerpo por la nariz, a través de agua, lodo o polvo contaminados, y entonces pasa al cerebro por los nervios que transmiten el sentido del olfato.

No se propaga de persona a persona, tampoco te puedes infectar por beber agua contaminada. El agua salada, como la de los océanos y los mares, y las piscinas que se limpian y se desinfectan de forma adecuada no contienen la ameba Naegleria.

El primer caso registrado en España en 2018

Para dar más señas sobre esta ameba en España, es de afirmar que el primer caso registrado de la meningitis amebiana primaria (MAP) provocado por esta ameba en el país tuvo lugar en 2018. Afectó a una niña de 10 años de la provincia de Toledo que parece que la contrajo en una piscina pública climatizada de Torrijos, en esta misma provincia.

La piscina cumplía los niveles de cloro y temperatura considerados seguros, según informó El País en su día, y por esto se cree que fue un caso absolutamente excepcional.

La niña estuvo a finales de marzo en el hospital público Virgen de la Salud de Toledo con síntomas de meningitis. Para dar con este caso, el hospital contó con la colaboración del Centro Nacional de Microbiología (CNM) junto al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Publica de Canarias, de la Universidad de La Laguna, de referencia en este campo.