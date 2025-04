Fact checked

La depilación no es sólo una cuestión estética. Diversos estudios y especialistas coinciden en que su impacto va más allá de la piel. «El vello púbico cumple una función protectora natural: amortigua el roce durante las relaciones sexuales y actúa como barrera frente a microorganismos», explica el doctor Ramón Grimalt, dermatólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). La eliminación total de esta capa protectora puede favorecer la aparición de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el herpes o el virus del papiloma humano (VPH).

Desde el Instituto de Dermatología Integral, IDEI, explican que la cera caliente puede causar quemaduras, irritaciones y foliculitis, especialmente en las zonas más sensibles del cuerpo como pueden ser las ingles o las axilas. Además, hay que hacer hincapié en la higiene porque muchas personas no aplican una higiene adecuada antes y después del procedimiento, lo que aumenta el riesgo de infección.

A pesar de ello, la depilación también ofrece beneficios. La depilación láser, por ejemplo, puede ser una solución eficaz para quienes sufren de vello encarnado recurrente o foliculitis crónica. «Al destruir el folículo piloso, el láser reduce significativamente el riesgo de infecciones cutáneas y mejora la calidad de vida de los pacientes», señalan desde la clínica Laserum, especializada en este tipo de tratamientos. Además, la eliminación del vello corporal permite una mejor exfoliación de la piel y una hidratación más profunda, volviéndose más suave.

Cuestión de higiene

Desde el punto de vista del confort, algunas personas encuentran en la depilación una mejora en la higiene personal. La eliminación del vello puede ayudar a reducir la acumulación de sudor y bacterias en zonas con mucho vello, mejorando la sensación de frescura e higiene personal.

No obstante, los expertos coinciden en que no es recomendable seguir la tendencia de la depilación integral sin conocer sus consecuencias. «Si te depilas por estética, perfecto, pero que no te engañen con eso de que los cuerpos sin vello son más higiénicos, porque no es así. El vello que cubre el cuerpo cumple la función de protegernos de infecciones y evitar la pérdida de calor», explica la dermatóloga Ana Molina en sus redes sociales.

La recomendación principal es optar por métodos seguros, realizados por profesionales capacitados, y evitar la improvisación o el uso de productos agresivos en casa. Además, consultar con un dermatólogo si se presentan irritaciones, granos o cambios persistentes en la piel tras la depilación puede prevenir complicaciones mayores.

Este repaso a los riesgos y beneficios de la depilación invita a repensar una práctica tan extendida como poco cuestionada. En salud, la información es poder, y en el caso de la piel, también protección.