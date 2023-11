¿Cuál es la relación entre carne roja e inflamación? Estábamos equivocados

Fact checked

Durante muchos años, se relacionó el consumo de carne roja con la hinchazón de estómago. Probablemente alguien de tu familia, como tu madre o tu abuela, te habrá recomendado no consumir demasiado de este alimento para evitar sufrir esas consecuencias. Sin embargo, parece que estaban equivocadas. Un nuevo estudio sobre carne roja e inflamación demuestra lo contrario.

El informe, citado por el portal especializado Infosalus, destaca una investigación realizada por expertos en la materia y publicada recientemente en la prestigiosa revista The American Journal of Clinical Nutrition, en la que se desmiente que la carne roja afecta negativamente a la inflamación estomacal. Es decir, no hay una relación directa entre su ingesta y la inflamación de este órgano.

La relación entre carne roja e inflamación

Alexis Wood, profesor asociado de pediatría y nutrición en el Centro de Investigación de Nutrición Infantil USDA/ARS del Baylor College of Medicine y el Texas Children’s Hospital, afirmó que «el papel de la dieta, incluida la carne roja, en la inflamación y el riesgo de enfermedades no se ha estudiado adecuadamente, lo que puede dar lugar a recomendaciones de salud pública que no se basan en pruebas sólidas».

El doctor, uno de los autores del informe, desmitifica así una de las supuestas contraindicaciones de la carne.

El análisis transversal de datos de Wood y su equipo, abarcando a más de 4.000 adultos mayores voluntarios para el estudio, comparó los resultados de dietas controladas con dietas sin restricción alguna del consumo de carnes, sobre todo las rojas.

Tras medir los metabolitos de la ingesta alimentaria en sangre, que se encargan de captar los efectos de los alimentos en el cuerpo, descubrieron que no había una relación entre comer carne y la inflamación sistémica. Si bien se analizaron diversos tipos de carne, las sospechas recaían especialmente en la carne roja por otros impactos negativos que sí se han confirmado en los consumidores.

Se necesitan más estudios

El propio Wood explicó que «hemos llegado a una fase en la que se necesitan más estudios antes de poder hacer recomendaciones de limitar el consumo de carne roja para reducir la inflamación, si queremos basar las recomendaciones dietéticas en las pruebas más actualizadas», por lo que puedes seguir comiendo esas comidas sin temor de que causen hinchazón al cabo de las horas.

Moderación del consumo de carne roja

En todo caso, sí es conveniente que cuides tu ingesta de carne por otros motivos y razones que la ciencia ya ha expuesto. Varios estudios abordan los efectos negativos de las carnes rojas, sobre todo las grasas, y es mejor ser moderado a la hora de consumirlas.