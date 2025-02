Fact checked

Christina Vega, nacida en Nueva Jersey (EEUU), fue nombrada presidenta de Lilly para España, Portugal y Grecia en 2023, sustituyendo a Nabil Daoud. Vega, quien se unió a Lilly en junio de 2008, ha ocupado diversos cargos de liderazgo en Estados Unidos, Canadá y Japón a lo largo de su carrera.

La compañía cuenta con una sólida cartera de medicamentos que abarca diversas áreas terapéuticas, como traumatología, oncología, cardiología, endocrinología, inmunología, neurociencia y enfermedades neurodegenerativas, además de tratamientos para la diabetes y el manejo del dolor. Uno de sus fármacos más recientes y destacados es Mounjaro, cuyo principio activo es la semaglutida. Este medicamento ha sido reconocido como uno de los tratamientos más efectivos tanto para la obesidad como para la diabetes, y ha ganado un creciente reconocimiento.

Pegunta. -Ha asumido recientemente la presidencia de Lilly en España, Portugal y Grecia. ¿Cuáles son sus principales objetivos a corto y largo plazo en esta nueva etapa?

Respuesta. -Nuestro fundador siempre decía: «Take you find here and make it better and better» es decir: «Toma lo que encuentres aquí y házlo cada vez mejor». La filial española siempre ha tenido excelentes resultados, por lo que trabajaré para que Lilly España siga haciendo todo lo posible encontrar soluciones que ayuden a los pacientes. Además, me gustaría mantener el nivel de calidad de nuestra plantilla -formada por 1.200 empleados-, ya que contamos con el mejor talento que ofrece el mercado.

España es muy importante para Lilly, pues esta es la única filial, fuera de Estados Unidos que desarrolla toda la cadena de valor de un medicamento desde su origen hasta que llega al paciente: tenemos un Centro de I+D, desarrollamos aquí estudios clínicos globales con hospitales españoles y contamos con una planta de producción desde la que se envían medicamentos a más de 120 países, además de la actividad de comercialización.

P.-¿Cuáles son los planes de Lilly en términos de inversión en España, tanto en el ámbito comercial como en I+D?

R.- Lilly va a destinar a su Centro de I+D, entre 2024 y 2029, unos 167 millones de euros que incluyen, inversiones en edificios, tecnología y en proyectos de investigación.

P.-Ha trabajado en diferentes países como Estados Unidos, Canadá y Japón. ¿Qué aprendizaje de esas experiencias aplicará en su gestión en España?

R.- Mi experiencia internacional me ha demostrado lo importante que es entender la cultura de cada país, las dinámicas socioeconómicas y cómo influyen en el comportamiento de los pacientes. No es suficiente entender la enfermedad y su tratamiento y no se debe pensar que hay un enfoque único para todo el mundo. Por ello, es necesario que dedique tiempo a aprender cómo es el país en el que me encuentro y empaparme de su cultura para poder llevar a cabo las mejores soluciones para ellos.

P.-Uno de sus fármacos más recientes y reconocidos es Mounjaro, con tirzepatida como principio activo, considerado uno de los tratamientos más efectivos para la obesidad y la diabetes. Hábleme de este medicamento.

R.- Mounjaro® (tirzepatida) es un medicamento innovador para tratar la diabetes de tipo 2 (DM2) o para el control del peso en personas con obesidad y se encuentra disponible desde el pasado mes de julio en las farmacias españolas, siempre bajo prescripción médica. Este fármaco, de administración subcutánea semanal, ha sido aprobado para dos indicaciones: por un lado, como tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) y, por otro, para el control del peso en personas con sobrepeso con un índice de masa corporal (IMC) >27kg/m2 y, al menos, una complicación derivada del exceso de peso, o con obesidad (IMC >30 kg/m2).

Mounjaro es un fármaco único ahora mismo, ya que actúa sobre dos hormonas: a la eficacia conocida de los agonistas del GLP1 en el control del peso se ha añadido la acción sobre otra hormona, el GIP, que es lo que permite obtener unos resultados que no se habían visto hasta la fecha, tanto en el control del peso como en de la glucemia.

Además, los estudios clínicos han demostrado eficacia en el 96% de las personas que lo han utilizado.

Por otra parte, por su acción en las dos hormonas, vemos que puede ser eficaz en otras enfermedades o complicaciones del exceso de peso. Por ello, estamos desarrollando un robusto programa de estudio en varias de ellas.

P.- Actualmente, ¿en qué punto se encuentran las conversaciones con las autoridades españolas para la financiación de Mounjaro?

R.- Las conversaciones con el Ministerio de Sanidad son abiertas y frecuentes con el fin de incluir a Mounjaro en la lista de los medicamentos reembolsados por el Sistema Nacional de Salud, en sus dos indicaciones diabetes Tipo 2 y obesidad. En España hay 8,2 millones de personas adultas con obesidad y la tendencia actual es la de alcanzar 14 millones de personas en 2035. Solo el 67% de los pacientes españoles con obesidad está siendo tratado por parte del SNS para la obesidad o sus complicaciones. Esto no implica que estén siendo tratados con un medicamento, quiere decir que ya están siendo atendidos por el sistema de salud por las complicaciones de la obesidad.

Por ello, consideramos que debería atenderse la causa, el origen de estos problemas de salud, que es la obesidad.

P.- Uno de los tratamientos innovadores más esperados, con el potencial de mejorar significativamente la vida de los pacientes, es el destinado al Alzheimer. ¿En qué fase de desarrollo se encuentra?

R.- Lilly lleva investigando en Alzheimer 35 años y por primera vez, se pondrá a disposición de la comunidad médica un medicamento que cambia el curso de la enfermedad.

Donanemab ya está autorizado en Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China. Pero los tiempos de espera para los pacientes europeos está siendo de 426 días (casi 14 meses) frente a 244 días en los EEUU. Existe una urgencia por el acceso a la innovación en Europa. Es indispensable disponer de alternativas terapéuticas que permitan a los médicos adaptar el tratamiento a cada paciente.

En Lilly confiamos en la importancia clínica y el valor que donanemab aporta a los pacientes, y seguimos trabajando con la Agencia Europea de Medicamentos mientras revisan nuestra solicitud de comercialización que esperamos que sea aprobada lo antes posible para ofrecer a los pacientes de Alzheimer una opción de tratamiento.

P.-Para finalizar, ¿cómo valora la expansión y el impacto de la planta de Lilly en España, cuya plantilla continúa en crecimiento y ya supera los 1.000 empleados?

R.- La plantilla de Lilly España ha alcanzado en 2024 los 1.200 empleados. Este crecimiento se debe al aumento de la plantilla de la planta de producción en un 30% pasando de 333 a 463. En los dos últimos años se han instalado 3 nuevas líneas de empaquetado y entre 2025 y 2026 se van a instalar otras dos nuevas líneas para adaptarnos a las necesidades.