Covid, gripe o resfriado: ¿cuáles son las diferencias y qué podría tener?

Con las bajas temperaturas, vuelven muchas de las enfermedades respiratorias. Algunos hospitales empiezan a colapsarse y es posible todavía tengamos algunas semanas con tales problemas. Si no tienes claro qué tienes, veamos las diferencias entre Covid, gripe y resfriado.

Las reuniones en espacios cerrados proliferan estas enfermedades, que se multiplican. Por esto en algunas comunidades autónomas vuelve la mascarilla para ir al hospital y al centro de salud.

Con tal cantidad de personas enfermas, no es de extrañar que en las próximas horas experimentes alguno de los síntomas más comunes de estos problemas. Es normal que haya confusiones con cada uno de ellos porque se parecen y comparten signos, pero hay también diferencias.

¿Cuáles son las diferencias entre covid, gripe y resfriados?

La Covid y la gripe pueden causar tos, fiebre, cansancio, dolor de garganta, dolores musculares, e incluso dificultades respiratorias. Siempre que dudes entre ambos, lo conveniente es realizar una prueba de PCR para saber de qué te has contagiado. Actúa igual si tienes diarrea ya que si bien no es tan frecuente, suele ser habitual que este síntoma acompañe a los demás.

Si la prueba de PCR de Covid da resultado negativo, lo más probable es que estés sufriendo una gripe. También hay pruebas para ello. No es recomendable llevar adelante ningún tratamiento contra la Covid si no has confirmado el diagnóstico. Si lo has confirmado, sí puedes medicamentos, pregunta antes la médico. Tienes varias alternativas, desde el paracetamol para controlar la fiebre y otros síntomas menores, hasta el famoso Paxlovid.

La semejanza entre el Covid y la gripe no es extraña, porque se distinguen únicamente por el virus que las transmite. En el caso de la gripe, la transmite un virus, y ambos provocan malestares diversos pero similares. De ahí que se produzcan las confusiones y que debamos evitar caer en ellas.

¿Qué pasa con los resfriados?

Los estornudos, la congestión y el goteo nasal generados repentinamente son síntoma de los resfriados. Ni Covid ni gripe. La presencia de mucosidad exagerada, por tanto, debe relacionarse con resfriados. Hablamos de una enfermedad que es transmitida por los rinovirus, los patógenos más recurrentes que afectan a los seres humanos.

¡Haz la prueba del olfato y el gusto!

Claro que no podemos obviar las pruebas del olfato y del gusto. Durante la pandemia muchos pacientes con Covid perdieron estas capacidades naturales aunque en la mayoría de los casos las fueron recuperando lentamente. Si no puedes oler o saborear algo, eso significa que casi con certeza tienes Covid. Si logras oler y saborear sin inconvenientes lo ideal es hacer la prueba de PCR.

Por otra parte, el catarro y el constipado están asociados con los resfriados y nada tienen que ver el Covid ni la gripe. Es verdad que al estar constipado también se pierde tanto el sentido del gusto como del olfato, pero no del todo.

¿Qué tratamientos existen?

Lo primero que se hace es suministrar analgésicos y antitérmicos que, combinados con el reposo y la hidratación, deberían ser eficientes para recuperarnos de las infecciones respiratorias. En pacientes de riesgo, cuya vida corre peligro porque apenas consiguen respirar, lo mejor es una hospitalización hasta que se pueda estabilizar al paciente con asistencia mecánica.

¿Cómo prevenir estas afecciones?

Tienes que lavarte las manos con agua y jabón tras volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño. Ventila la casa muchas veces al día, no fumes -ayudará a tu salud- y mantén los espacios de tu casa libres de humo. Asimismo, sobre todo en estas semanas, protégete del frío e intenta no pasar demasiado tiempo expuesto a las bajas temperaturas.