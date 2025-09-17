El Consejo General y la FDE presentan la nueva plataforma de Formación Continuada para dentistas

Fact checked

Siempre con el objetivo de ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial y una Odontología de excelencia, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) han lanzado su nueva plataforma de Formación Continuada, dirigida a los más de 40.000 dentistas colegiados de nuestro país.

Entrando en el enlace https://formacion.fundaciondental.es/ los usuarios podrán acceder a una oferta educativa integral, actualizada, flexible y de calidad clasificada en 15 áreas (anestesia, articulación temporomandibular, cirugía e implantología, endodoncia, ergonomía y gestión de clínicas, estética y operatoria dental, láser y radiología dental, medicina bucal, medicina oral del sueño, odontopediatría, ortodoncia, pacientes con necesidades especiales, periodoncia, peritación y prótesis estomatológica).

Para facilitar la realización de estos cursos, se han adaptado a la diversidad de perfiles y necesidades de los dentistas, que podrán elegir entre:

Webinars , muchos de ellos en directo, con interacción con expertos y resolución de dudas en tiempo real.

Cursos online para que puedan hacerlos a su ritmo, ya que se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Formaciones presenciales, que combinan teoría y práctica en distintas sedes colegiales de España.

Algunos de los próximos cursos que se van a impartir son “Tratamiento restaurador e implantológico en pacientes frágiles y con necesidades especiales”, “Cómo diferenciar tu clínica a través de la excelencia y la innovación. El método paso a paso para la implementación de una gestión eficiente” y “Oclusión, prótesis fija y estética en Odontología. De la primera visita al cementado”. Se puede acceder al calendario de los cursos aquí: Calendario Cursos – Formación Continuada FDE

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas y de la FDE, declara que este nuevo espacio es un reflejo del compromiso de ambas instituciones con la excelencia y la innovación en Odontología, “que permitirá a todos nuestros colegiados estar siempre a la vanguardia, lo que redundará en la calidad asistencial que ofrezcan a sus pacientes”.

Asimismo, recuerda que la trayectoria formativa de la FDE a lo largo de los años ha demostrado su éxito con un destacable impacto. Así, solo en 2024 se impartieron 44 cursos presenciales con más de 900 inscritos, y 18 cursos online con más de 5.300 alumnos.

“Animo a todos los dentistas a realizar los cursos que ofrecemos desde el Consejo General y la FDE. La variedad de materias que se abordan, la calidad de los dictantes que imparten la formación y nuestra consolidada experiencia, hacen de esta plataforma una opción excelente para que los dentistas actualicen y mejoren sus conocimientos”, concluye el Dr. Castro.