El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española presentan el libro “Sonrisas por el mundo”

Con el objetivo de celebrar la diversidad cultural a través de la sonrisa, unas de las expresiones que nos caracteriza como seres humanos, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) han editado el libro “Sonrisas por el mundo”, que se presentó ayer en Madrid. Además, se inauguró una exposición con algunas de las fotografías más relevantes que aparecen en sus páginas.

El libro “Sonrisas por el mundo” es un recopilatorio de las mejores imágenes que se enviaron al concurso de fotografía que organizamos en abril: retratos originales y únicos sobre los distintos rostros, culturas y formas de sonreír que reflejan la diversidad y belleza de la sonrisa humana en todos los rincones del planeta. Entre ellas, se encuentran las ganadoras del certamen:

Primer premio: Pepita . Algeciras, 2018. Miguel Lorenzo.

Segundo premio: Feliz miseria . Noreste de la India, 2017. Blanca Esther Lorza Francés.

Tercer premio: Sonrisa con el camello . Marruecos, 2015. Antonio Pascual Pedrero.

El libro “Sonrisas por el mundo” cuenta con el prólogo del presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, y del Prof. Nikolai Sharkov, presidente de la Federación Dental Internacional (FDI). El Dr. Castro expone que “la sonrisa es uno de los medios comunicativos expresivos del diálogo en una perspectiva necesariamente impregnada de cultura. Así pues, la perspectiva intercultural ayuda a entender que el acto de sonreír puede tener un significado determinado en ciertas zonas geográficas y otro completamente distinto en otras”.

Por su parte, el Prof. Sharkov define el libro como “una celebración de la capacidad de sonreír”, destacando “su valor emocional y social”. Asimismo, felicita al Consejo General de Dentistas y a la FDE por esta iniciativa, ya que las sonrisas nos recuerdan “que debemos reconocer y apoyar la salud bucodental como parte fundamental de la vida y de la condición humana”.

La exposición “Sonrisas por el mundo” está ubicada en el espacio restaurante Ottica, de la calle Padre Claret, 1, de Madrid, y se podrá visitar de forma gratuita hasta el día 31 de octubre.