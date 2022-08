¿Cómo prevenir los golpes de calor durante la práctica deportiva?

Las olas de calor que se han vivido este verano son las más extremas en España desde que hay registros. En estas circunstancias, la deshidratación y el aumento de la temperatura corporal provocarían un fracaso en nuestros mecanismos de termorregulación, ocasionando problemas que pueden llegar a ser graves. De ahí que, como advierte el Dr. Marco Antonio Strocchia, traumatólogo del Hospital Nuestra Señora del Rosario, “lo primero que tenemos que intentar es anticiparnos y evitar que llegue el temido golpe de calor mientras practicamos deporte”.

Para ello es fundamental saber identificar los síntomas. Los más habituales son:

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Mareo

• Náuseas y vómitos

• Inestabilidad

• Enrojecimiento y sequedad de la piel

“Uno de los primeros síntomas de la deshidratación pueden ser las náusea,s que se pueden confundir con problemas gastrointestinales. En estos casos, tenemos que intentar seguir bebiendo y comiendo en pequeñas dosis, para evitar que la deshidratación avance y que se nos cierre el estómago haciendo cada vez más difícil la ingesta de bebida y alimentos. Esto provocaría un agravamiento de la deshidratación”, abunda el especialista, quien añade que “el mayor peligro es subestimar estos síntomas y dejar que el síndrome avance llegando al coma e incluso a la muerte”.

El Dr. Strocchia sugiere tomar estas medidas para evitar que nos sorprenda un golpe de calor mientras practicamos deporte:

• Hidratarnos perfectamente antes, durante y después de ejercitarnos con

agua y también con sales minerales en el caso de que la duración se estime

superior a una hora o el ejercicio vaya a ser muy intenso. “La ingesta de

líquidos tiene que ser gradual y en pequeñas tomas, nunca en grandes

cantidades repentinas, y muy importante, sin esperar a tener sed”.

• Adecuar el ejercicio a nuestro estado de forma y, en caso de no estar

acostumbrados, evitar las horas de más calor y exposición al sol (horas

centrales del día, donde las temperaturas son extremas). “Aunque se esté

en forma, es recomendable no realizar esfuerzos extenuantes con

temperaturas muy altas”.

• Usar prendas técnicas que nos ayuden a transpirar y ventilar

correctamente.

“Estas medidas preventivas son de sentido común, como también el principio de prudencia que tiene que estar presente siempre que realizamos actividades físicas, sobre todo en la naturaleza o al aire libre, cuando sabemos que vamos a soportar temperaturas extremas”, insiste el experto. Pautas de actuación ante un golpe de calor En cuanto notemos los primeros síntomas (cansancio, dolor de cabeza, náuseas), debemos alarmarnos y actuar. Si reaccionamos a tiempo, podremos revertir la situación, por eso es importante saber qué hacer ante un golpe de calor. Estas son las pautas de actuación que recomienda el Dr. Strocchia:

• Situar a la persona afectada en un lugar fresco, a la sombra y donde corra

el aire, tumbado con los pies en alto.

• Refrescar la piel y, en especial, la cabeza, con compresas húmedas.

• Beber agua poco a poco, añadiendo sales o bebidas isotónicas, si tenemos,

para recuperar también las pérdidas de electrolitos con el sudor, como el

sodio y el potasio, imprescindibles para los procesos celulares.

• No debemos beber líquidos muy fríos, con rapidez y en exceso porque

podríamos sufrir hidrocución o colapso térmico diferencial, es decir, un

cambio brusco en la temperatura corporal, que puede desencadenar un reflejo de inhibición de la respiración y la circulación, generando una

sobrecarga cardíaca que podría ocasionar una parada cardiorrespiratoria.

• Quitar la ropa y dar masajes para estimular la circulación cutánea que también contribuye a la termorregulación.

• Descansar entre 20 y 30 minutos, al menos, para recuperar la situación.

• Si no se produjera una recuperación notable y sigue la progresión hacia

los síntomas más graves o no tenemos medios para hacer bajar la

temperatura, tenemos que avisar inmediatamente a los servicios de

emergencia.