Si alguna vez te has preguntado qué hacer para paliar la piel sensible, pues si sufres de este trastorno tan molesto, en el siguiente artículo vamos a repasar algunos remedios y hábitos caseros que creemos que podrían serte de gran utilidad a fin de prevenir estas molestias comunes.

Y decimos comunes porque el problema de tener la piel sensible es uno mucho más frecuente de lo que uno se imaginaría, con miles de personas padeciéndolo a diario a nuestro alrededor, lo que ha dado lugar a la lenta pero segura popularización de varios de los métodos para poder prevenir.

De este modo, aunque poco se puede hacer ante la aparición de alergias a sustancias específicas, como a los factores medioambientales que generan la sensibilidad en la piel, siempre estamos en condiciones de actuar sobre ella para reducir esas señales, evitando que te arruinen el día y la vida.

Remedios y tratamientos contra la piel seca

Limpia con suavidad

Si en el mercado podemos hallar múltiples productos especialmente diseñados para las pieles sensibles, siempre tenemos que usarlos con una suavidad absoluta, o provocaremos daños.

No tienes que excederte en su aplicación, y lo mejor es que busques aquellas referencias que están avaladas por instituciones médicas, limpiándote con suavidad por la mañana y por la noche.

Siempre hidratación

Tu piel requerirá de mantenerse hidratada, y es que una buena humectación puede mejorar su estado de salud en general, reduciendo la irritación, y reparando sus capas más superficiales.

Una hidratación formulada especialmente para pieles sensibles no puede faltar en tu botiquín.

Protector solar

En consonancia con lo anterior, hay protectores faciales que ayudan a las pieles sensibles a mostrar su lado más amable, y en particular los humectantes con FPS son capaces de preservar este órgano de los rayos solares y su agresividad. Si vas a estar al sol un largo rato, no dudes en aprovecharlo.

No más exfoliación agresiva

La exfoliación es una práctica extendida, que trae sus beneficios… siempre que seamos cuidadosos. No son pocas las personas con pieles sensibles que realizan una exfoliación agresiva y, con ello, sólo logran “quemar” las capas superficiales, incrementando esa fea apariencia de deterioro.

Otros consejos

Ya hemos dicho que a veces es imposible pasar de esos factores desencadenantes de la piel sensible pero, si sabes que sufres de este problema, intenta no permanecer bajo el sol, no ponerte ropa confeccionada con materiales agresivos, no excederte en la climatización extrema, etc.