Cirugía mínimamente invasiva y de alta eficacia contra la hiperhidrosis y el cáncer de pulmón en Juaneda Hospitales

La Unidad de Cirugía Torácica de Juaneda Hospitales, dirigida por el Dr. Miguel Mesa-Guzmán, ha incorporado a la cartera de servicios de este grupo hospitalario la simpatectomía torácica, una cirugía mínimamente invasiva que supone un gran avance en el tratamiento de los casos de hiperhidrosis. Esta técnica ha demostrado ofrecer excelentes resultados de satisfacción entre los pacientes, debido a su efectividad y el bajo riesgo asociado con el procedimiento.

La hiperhidrosis es una enfermedad del sistema nervioso que se manifiesta en una sudoración excesiva, patológica, muy molesta, que puede ser incluso incapacitante, especialmente a nivel de manos, axilas y pies, lo que puede llegar a limitar la interacción social.

Las personas que padecen de hiperhidrosis a menudo enfrentan dificultades significativas en su vida diaria, incluyendo problemas para sostener objetos, incomodidad constante, y evitación de situaciones sociales para no exponer su condición. Esta sudoración incontrolable puede afectar la calidad de vida, generando estrés, ansiedad y baja autoestima. La cirugía para paliarla se realiza en un punto del sistema nervioso simpático a nivel torácico.

Para saber más sobre este nuevo procedimiento, que en su modalidad más avanzada ofrece en exclusiva en Baleares la Unidad de Cirugía Torácica de Juaneda Hospitales, basta conocer uno de los primeros casos operados en las Islas recientemente, «una simpatectomía torácica bilateral con la aplicación de clips de titanio, en una paciente con hiperhidrosis».

Así es como la describe el Dr. Javier Gallego Poveda, cirujano del equipo del Dr. Miguel Mesa-Guzmán, quien con una larga trayectoria y experiencia en el tratamiento de esta patología, ha alcanzado el refinamiento progresivo de esta técnica. La paciente del caso mencionado sufría una hiperhidrosis que le provocaba una sudoración excesiva en manos, pies y axilas, como es habitual en esta enfermedad.

«El origen de la enfermedad está en una alteración del sistema nervioso autónomo —explica el Dr. Gallego—. La técnica que se aplica consiste en una cirugía mínimamente invasiva en la que se introduce una cámara de vídeo que llega hasta un nervio que está dentro del tórax. Una vez allí se colocan dos clips de titanio que comprimen el llamado nervio simpático». Esta compresión provoca que de inmediato el paciente deje de sudar por las manos, axilas y pies. «Se trata de una técnica definitiva con una gran innovación que es precisamente la aplicación de esos clips de titanio que comprimen el nervio —señalan los especialistas—, en lugar de cortarlo, como se hace en otras modalidades de esta cirugía».

No cortar, sino comprimir el nervio tiene una serie de ventajas, «dado que es una técnica definitiva, no radical y por ello reversible». Además, se trata de un procedimiento quirúrgico ambulatorio, lo que significa que los pacientes intervenidos no precisan ingreso y dos o tres horas después de la cirugía pueden ya regresar a casa, sin necesidad de hospitalización.

Otro procedimiento en el que la Unidad de Cirugía Torácica de Juaneda Hospitales es pionera en las Islas es la eliminación de lesiones oncológicas de pulmón, como un adenocarcinoma recientemente intervenido, también con procedimientos mínimamente invasivos y rápida recuperación quirúrgica, con menos secuelas y dolor para el paciente.

Relatando un caso reciente, explica el Dr. Mesa-Guzmán que se trató «un adenocarcinoma de pulmón, diagnosticado precozmente, lo que mejora en gran medida el diagnóstico y prácticamente asegura la supervivencia del paciente a largo plazo». Los especialistas realizaron «una resección pulmonar a través de una única incisión de 2 o 3 centímetros».

La intervención videotoracoscópica para la extracción de este cáncer de pulmón es otra novedad que aporta el equipo de Cirugía Torácica de Juaneda Hospitales, «a través de la cual se pueden realizar con total seguridad y radicalidad procedimientos quirúrgicos de gran complejidad que pueden suponer de forma mínimamente invasiva, la curación definitiva de tan letal enfermedad», dice el Dr. Mesa-Guzán.

Y añade: «Son pacientes que se recuperan de forma muy acelerada, gracias a esta técnica que se ha puesto en marcha en los últimos años y que implementamos en nuestra práctica gracias, precisamente a los cirujanos integrantes del equipo, Diego González Rivas, quien es el pionero en el desarrollo y aplicación de esta técnica, y quien junto Javier Gallego y yo mismo, hemos acumulado una gran experiencia en esta técnica».

La técnica, denominada Uniportal VATS, «consiste —explica el Dr. Mesa-Guzmán— en una incisión de solo 3 centímetros, a diferencia de la gran herida de apertura del tórax tradicional, de modo que el paciente tiene mucho menos dolor postoperatorio y en 48 a 72 horas podría estar en casa (antes hubiera estado una semana hospitalizado) haciendo vida normal».

Junto con estas técnicas contra la hiperhidrosis o el cáncer de pulmón el equipo del Dr. Miguel Mesa-Guzmán introduce procedimientos novedosos en Baleares, como las intervenciones para corregir deformidades del tórax, como son el pectus excavatum (pecho hundido) y el pecho carinatum, siempre con procedimientos mínimamente invasivos.

Otra de las innovaciones del Servicio de Cirugía Torácica de Juaneda Hospitales contra el cáncer de pulmón son los cribados con TACs de baja radiación para pacientes fumadores o ex fumadores de alto riesgo, que pueden beneficiarse de una detección precoz acudiendo a estas pruebas por precaución cuando aún son asintomáticos y/o fuera de sospecha.

El Dr. Miguel Mesa-Guzmán se ha formado, ha trabajado y ha dirigido distintos centros de prestigio nacional e internacional, además de ser referente y profesor de diversos cursos de cirugía videotoracoscópica avanzada alrededor del mundo.