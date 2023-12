Cinta de correr o bicicleta estática: ¿qué es mejor para hacer deporte en casa?

Fact checked

Si te has propuesto entrenar con mayor constancia, ya sea para bajar de peso o mejorar tu salud, probablemente sea una buena idea invertir en algunas máquinas de ejercicio. En ese caso, te preguntarás qué es mejor, si una cinta de correr o una bicicleta estática. Aunque ambas opciones son interesantes, cada una tiene sus ventajas y desventajas y deberías conocerlas antes de escoger.

Lo bueno, en cualquier caso, es que la actividad física aeróbica trae beneficios como un mayor bienestar a nivel cardiovascular. Cualquiera de las alternativas que elijas te ayudará a verte y sentirte saludable, y puedes complementarla saliendo a correr o dar unas vueltas en bici cuando tengas un rato libre. Lo ideal es alternar ambos aparatos, pero, puestos a invertir, ¿qué máquina deberías comprar?

Cinta de correr o bicicleta estática

Ventajas e inconvenientes de la cinta de correr

El running es uno de los deportes de moda, y no hace falta una gran preparación previa para caminar para hacer un par de kilómetros todos los días. Si pudieras prolongar tu estancia sobre la cinta más de 20 o 30 minutos, quemarás grasas que el cuerpo acumula como reserva, y eso te ayudará a adelgazar más rápidamente. Si vas al gimnasio regularmente, éste es un buen calentamiento.

La cinta de correr desarrolla la capacidad tanto aeróbica como anaeróbica y proporciona una mejor técnica en carrera que puede ser importante si practica deportes como el fútbol. Su intensidad puede regularse y algunas de ellas incluyen programas específicos, con picos de exigencia y periodos de descanso. Y otra de sus ventajas es que el tren superior también trabaja al utilizarla.

El inconveniente de las cintas de correr es que no todo el mundo posee huesos y articulaciones aptos para soportar el gran impacto que produce cada pisada. Al caer pesadamente encima de la cinta, los huesos y las articulares se desgastan y, si hay daño previo, puede causar lesiones a medio o largo plazo.

Eso sí, el impacto de la cinta de correr es mejor que el del asfalto. Además, juega un rol fundamental el calzado. Si vas a correr, sea en casa o fuera, adquiere un calzado específico para ello.

Ventajas e inconvenientes de la bicicleta estática

La bicicleta estática aparece como solución, justamente, para aquellas personas que no pueden aguantar el impacto de la cinta. Mucho más cómoda y segura que la cinta de correr, ya que no hay posibilidades de accidentes al utilizarla, es asimismo más silenciosa. Quienes comparten su hogar suelen hallar en la bicicleta estática una compañera fiel, aún a primera hora de la mañana.

Al igual que la cinta, combina el entrenamiento aeróbico y anaeróbico, y tonifica los músculos de las piernas pero sin peligro. Generalmente no provoca lesiones de ningún tipo, si bien es cierto que el tren superior no se involucra y no se beneficia.

¿Qué se recomienda para el sistema cardiovascular?

Insistiendo en que lo más adecuado es alternar el entrenamiento de la caminata -o el correr- y la bicicleta, todo dependerá de tus objetivos y de tu condición actual. Normalmente, se aconseja a las personas mayores, con lesiones o menos entrenadas que apuesten por la bicicleta estática. Y se aconseja a los fanáticos de la actividad física exigente o intensa que se decanten por la cinta.

¿Qué hacer si no te convence ninguna?

Si piensas que puedes salir a correr o andar en bicicleta y quieres averiguar por otras máquinas de entrenamiento para tu vivienda, deberías considerar la máquina de remo. Diseñada para fortalecer los músculos de la espalda, si te ejercitas con poco peso pero realizando muchas repeticiones por series, convertirás esta actividad en una aeróbica.

Tu corazón y tus pulmones tendrán que responder a este movimiento que afecta todo el tren superior e indirectamente las piernas. Así que no descartes esta máquina.