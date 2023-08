Fact checked

Científicos japoneses han anunciado que una investigación efectuada hasta el momento en ratones, ofrecía resultados esperanzadores para frenar el Alzhéimer en personas con etapas ya avanzadas y que no presentaban cuadros con ansiedad. Esta investigación de la Universidad de Juntendo, en Tokio, mantiene que podría servir para nuevas terapias, aunque el recorrido de la misma aún es largo.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Se caracteriza por cambios en el cerebro que derivan en depósitos de ciertas proteínas. Esta patología hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales, a la larga, mueran. Es la causa más común de demencia, un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Estos cambios afectan la capacidad de funcionamiento de una persona.

Por este motivo y porque la enfermedad representa entre el 50 % y el 70 % de los pacientes con demencia en todo el mundo, por lo que cualquier atisbo de esperanza para frenar esta pandemia que se está desarrollando en todo el mundo es muy positivo. El autor principal del estudio, Chieh-Lun Hsiao ha señalado que «al eliminar la microglía que está en estado de activación, también se puede controlar la inflamación en el cerebro. Una vacuna podría apuntar a la microglía activada y eliminar estas células tóxicas, reparando en última instancia los déficits en el comportamiento sufridos en la enfermedad de Alzheimer».

«Estudios anteriores han tenido éxito en la reducción de los depósitos de placa amiloide y los factores inflamatorios. Sin embargo, lo que hace que nuestro estudio sea diferente es que la vacuna también alteró el comportamiento de estos ratones para mejor».

«La enfermedad de Alzheimer representa actualmente entre el 50% y el 70% de los pacientes con demencia en todo el mundo. La novedosa prueba de la vacuna de nuestro estudio en ratones apunta a una posible forma de prevenir o modificar la enfermedad. El reto futuro será lograr resultados similares en humanos», ha afirmado el científico japonés, Hsiao.

El fármaco de Lilly sí demuestra su eficacia

Eli Lilly and Company ha presentado resultados completos del estudio de fase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2, que demuestran que donanemab ralentizó significativamente el deterioro cognitivo y funcional en personas con síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer (EA). Los datos han sido presentados en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer 2023 (AAIC) celebrada en Ámsterdam en un simposio destacado y se han publicado simultáneamente en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

Como explica el Dr. Pablo Martínez-Lage, director científico de la Fundación Cita Alzheimer y neurólogo experto en Alzheimer, “estos resultados confirman la importancia que tiene el diagnóstico temprano y preciso de la enfermedad de Alzheimer. El cambio significativo que donanemab produce sobre el devenir de la enfermedad será relevante para las personas que la sufren, especialmente en esas fases tempranas en las que podrán disfrutar más tiempo de una vida más autónoma, más satisfactoria y de mayor calidad.”

Lilly ya había anunciado que donanemab había alcanzado el objetivo primario y todos los objetivos secundarios relacionados con el deterioro cognitivo y funcional en este ensayo clínico fase 3. La solicitud de aprobación convencional de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se completó el pasado trimestre de 2023 y se espera su resolución para finales de este año. A su vez, se están tramitando las solicitudes con otros organismos reguladores sanitarios de todo el mundo.