Cateterismo cardíaco: lo que debes saber sobre esta prueba sobre el estado del corazón

Hay numerosos procedimientos médicos que suponen un importante avance a fin de salvar la vida de los pacientes y, sin embargo, no sabemos cómo se realizan. En estas líneas vamos a repasar qué es el cateterismo cardíaco, cómo se lleva a cabo y qué potenciales riesgos existen cuando se intenta combatir una afección cardíaca como puede ser la obstrucción arterial.

El cateterismo cardíaco, que también se incorpora en el caso de los que tienen latidos irregulares, proporciona al doctor información clave sobre el estado del corazón y los vasos, y válvulas conectadas a este órgano de los más delicados del cuerpo.

¿Qué se hace durante el cateterismo cardíaco?

Durante el procedimiento, los médicos completan pruebas para averiguar más sobre la condición del tejido cardíaco en general. Examinan sus detalles a simple vista y toman muestras para llevar al laboratorio si hace falta. Hay tratamientos muy comunes, sobresaliendo la angioplastia coronaria y la colocación de stents, en los que es indispensable el cateterismo coronario previo.

Una cuestión que a muchos les causa algo de temor es que el paciente se mantiene despierto mientras se realiza el cateterismo. Ahora bien, se administran medicamentos para la tranquilidad del paciente y para que los médicos puedan trabajar cómodos en este proceso imprescindible para su supervivencia.

A pesar de lo invasivo que resulta, no suele traer complicaciones y es muy rápido. Diagnosticados los problemas, el doctor ya posee todos los datos para recomendar una terapia enfocada en tratar las patologías.

De hecho, no es nada extraño que se aproveche esta intervención para el ensanchamiento de las arterias -angioplastia- o el cierre precautorio de orificios en el corazón. En casos extremos, puede intentarse una reparación o sustitución de las válvulas coronarias.

¿Cuáles son los riesgos que implica?

El cateterismo cardíaco implica algunos riesgos que no tienen otros exámenes del corazón menos intrusivos. No obstante, realizado por médicos con experiencia no deberían producirse problemas. Sólo muy ocasionalmente puede generarse un taponamiento cardíaco, un ataque cardíaco o una lesión. Pero, mayormente, los pacientes se recuperan en pocos días y regresan a su rutina.

Este estudio hemodinámico, otro nombre que se le da, puede estar antecedido por el consumo de medicamentos que predispongan nuestro organismo a la intervención. Estos fármacos son importantes para evitar la formación de coágulos durante el cateterismo. Suelen suministrarse especialmente a los pacientes en los que se haya descubierto un flujo de sangre más lento de lo normal.