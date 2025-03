Fact checked

Carlos Latre es un nombre muy reconocido en España, no sólo por su talento como humorista e imitador, sino también por su valentía al hablar de un tema que afecta a muchas personas: la obesidad. A lo largo de su carrera, Latre ha sido abierto y sincero acerca de su propia lucha con este problema de salud, un tema que no siempre se aborda con la misma naturalidad en los medios.

El humorista utiliza su visibilidad y su experiencia personal para ayudar a desestigmatizar la obesidad, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, muchas veces, es tratado con prejuicios. En sus intervenciones, no sólo se habla de la importancia del autoconocimiento y la conciencia sobre la obesidad, sino también de cómo esta enfermedad se ve influenciada por diversos factores emocionales y sociales.

Una de las principales ideas que Latre transmite es que la obesidad no es solamente una cuestión estética, sino una enfermedad que puede afectar la calidad de vida de quienes la padecen. Para él, enfrentar este problema implica un proceso de autocomprensión y aceptación, ya que es fundamental reconocerlo para poder dar el primer paso hacia el cambio. En este sentido, subraya que la lucha contra la obesidad no es fácil, pero es posible «si se cuenta con el acompañamiento adecuado de profesionales y se aborda con determinación».

«Llegué a pesar 117 kilos. Sé lo que es vivir con obesidad y pasar toda la vida pendiente de los kilos y de sus consecuencias para la salud. Pero mi verdadero cambio fue cuando entendí que se trataba de aunar cuerpo y mente», significado Latre.

Motivos suficientes como para pensar que se debe tratar esta enfermedad de forma integral. Por ello, «me puse en manos de un médico y seguir sus indicaciones. Tener kilos de más estigmatiza mucho, sobre todo en televisión, donde llevo trabajando más de 25 años y el poder de la imagen es arrollador».

Por este motivo, Latre también ha resaltado la importancia de la educación en torno a la obesidad, tanto en lo individual como en lo social. «A menudo, se tiende a trivializar o incluso estigmatizar a las personas con sobrepeso, cuando en realidad es un problema complejo que merece ser tratado con seriedad y respeto», adujo durante unas jornadas sobre Obesidad llevas a cabo por la farmacéutica Novo Nordisk en Madrid. En sus declaraciones, destaca la necesidad de crear «un ambiente más inclusivo y comprensivo», donde las personas con obesidad «puedan buscar ayuda sin sentirse juzgadas».

Carlos Latre reflexionó este jueves sobre la conciencia de la realidad y la obesidad tipo 1 que padece, señalando que vivimos en una sociedad hiperalimentada. «La alimentación ha sido siempre parte de nuestra cultura, pero a veces, de forma exagerada. Enfrentar esta realidad implica autoconocimiento y no engañarse a uno mismo. La obesidad es una enfermedad que puede acompañarnos toda la vida, aunque a menudo nos ponemos una coraza para ocultarlo, mostrando una falsa imagen de seguridad o simpatía, cuando en realidad hay inseguridades, miedos y una constante sobreactuación», matiza.

Latre enfatiza que el verdadero cambio debe venir de una «educación profunda», reconociendo la obesidad como «una enfermedad» y desestigmatizándola desde la naturalidad. «La clave está en aceptar que se trata de una condición que conlleva problemas, y en no seguir negando la realidad».

En cuanto a su experiencia personal, Latre admite que, aunque siempre se mostró ágil y no se veía obeso, fue en su participación en la película Torrente 3 «cuando me di cuenta de ello al ver cómo caminaba, fue un momento de conciencia que me motivó a abordar la obesidad como una cuestión de salud y no sólo estética».

Habla también de la importancia del autoconocimiento como primer paso para abordar la obesidad. «Cuando se tiene un problema, es crucial acudir a un profesional adecuado que pueda dar pautas y acompañamiento. La clave está en ser consciente del problema, sin compararse con otros, y aceptar que cada caso es único».

Latre también menciona que, aunque los jóvenes de hoy tienen más desparpajo y valentía para afrontar sus problemas, la polarización social en este ámbito, pueden dificultar los esfuerzos por mantener un equilibrio. «Somos el mejor país en gastronomía, ¿cómo voy a renunciar a ella?», se pregunta. «El secreto está en encontrar el término medio y ajustar lo que comemos y cómo lo hacemos». A pesar de que siente que está bien, reconoce que la lucha es constante, «tanto contra uno mismo como contra las presiones sociales».

Finalmente, Latre ofrece dos consejos importantes: el primero, «aceptar la verdad y rodearse de profesionales que te dicen lo que realmente necesitas saber»; y el segundo lugar, «avanzar paso a paso, entendiendo que cada caso es único y que no debemos compararnos con los demás. La determinación y el ánimo son claves en este proceso».