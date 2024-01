Blurring: cuando los límites laborales y personales se difuminan

Fact checked

Si últimamente sientes que eres incapaz de desconectar del trabajo, y que todo el día los problemas laborales te persiguen, entonces deberías interiorizar qué es el blurring porque puede que lo estés sufriendo. Se trata de un inconveniente de salud cada vez más común en los empleados, con dificultades para poder tener más tiempo libre durante el día.

Esta palabra cuyo origen está en el idioma inglés, y que podría traducirse como borroso, difuminado o desdibujado, intenta describir cuáles son los síntomas que padecen las personas. Básicamente, los sujetos pierden noción de los límites que de forma natural deberían existir entre sus trabajos y sus períodos de descanso. Estos ámbitos se entremezclan, y acaban confundiéndose.

Blurring: resultado de la tecnología y la digitalización

Es altamente probable que esta difuminación de los límites laborales y privados de los empleados de diversos sectores esté causado justamente por el avance de la tecnología y el efecto que la digitalización ha tenido en las industrias. Al estar todo el día conectados, llegándonos las notificaciones laborales al mismo móvil que usamos para todo, es casi imposible que tengamos un par de horas realmente libres. O debemos utilizar un segundo teléfono, o bien silenciar las notificaciones que no sean de índole personal.

La incapacidad de desconexión provocada por las últimas innovaciones tiene un impacto positivo en el ánimo de los trabajadores. Como nadie está dispuesto a esperar, ni clientes ni superiores, ya no se cuenta con tiempo suficiente para responder con calma. Lamentablemente vivimos en una época acelerada en la que parece que si no respondemos enseguida las cosas no importan.

Incluso, puede que sientas que te están llegando notificaciones cuando la verdad es que no tienes ninguna novedad.

El estado de alerta es constante

Al estar permanentemente pendientes de algún mensaje o llamado, nos hemos acostumbrado a dejar de lado la familia y los amigos con tal de contestar cuanto antes a los jefes o clientes que puedan estar interesados en nuestros servicios. Por supuesto, debido a esto nuestro cerebro no desconecta nunca y así es como surgen trastornos entre los que están tanto el estrés como la ansiedad. Paradójicamente, algunos hasta nos exigimos a nosotros mismos más de lo que nuestros jefes nos exigen fuera de la oficina.

La aparición de problemáticas intrínsecamente relacionadas con el blurring es ya estimada por los científicos y psicólogos, preocupados porque se multiplican las consultas por ansiedad, depresión, baja autoestima y demás trastornos asociados.

La consecuencia de todo esto es que nos privamos anticipadamente de tomarnos vacaciones o de realizar una escapada acompañados de los seres queridos porque creemos -a veces atinadamente- que nos necesitarán en nuestra ausencia.

Desconectar del trabajo

Lo que algunos empleados- por no decir todos- desconocen es que desconectar del ámbito laboral es uno de sus derechos básicos. Existen leyes y normativas que no se aplican pero deberían porque las cuales han sido creadas para regular el derecho a la desconexión digital porque las autoridades políticas piensan que es una de las complicaciones con las que se topan los profesionales en 2024.

¿Hay soluciones posibles?

Sí, pero no dependen únicamente de la buena voluntad del trabajador sino que el empleador debe liberarte de vez en cuando. Empresa y profesional deben ponerse de acuerdo en cuáles son los momentos en los que no puede ser molestado por sus jefes. Luego, claro, está en los superiores cumplir con este derecho. Salvo contadas excepciones, no debería haber motivo para llamarle, mensajearle, etc. Las únicas razones válidas para cortar su descanso son circunstancias extremas que requieran de su intervención.

Hay que recordar que aquellas compañías que no respeten el derecho a la desconexión digital se exponen a infracciones. Eventualmente, podrían recibir sanciones económicas por no adaptarse a las leyes vigentes si alguien las denuncia.

¿Cómo saber si soy víctima del blurring?

Se estima extraoficialmente que al menos 1 de cada 3 individuos es víctima del blurring, por lo que tienes altas posibilidades de ser uno de los trabajadores cuyos límites laborales y personales se han difuminado de manera reciente. ¿Pero cómo saber si es así? Tenemos maneras de averiguarlo. Deberás hacerte algunas preguntas como las que vamos a compartir a continuación.

¿Revisas el móvil aunque no haya ninguna nueva notificación?

¿Eres incapaz de activar las funciones para que no te molesten?

¿Dejas compromisos por cuestiones laborales?

Si te identificas con al menos un par de tales cuestiones, entonces puedes empezar a aprovechar las funciones de las aplicaciones instaladas en tu móvil para silenciar las notificaciones o los chats que sepas que pueden interrumpir tu descanso. Y establece claramente horarios predeterminados en los que tus superiores sean conscientes de que no pueden molestarte.

En más de una ocasión tus jefes no tienen malas intenciones sino que son arrastrados por la inmediatez que nos persigue. Comentándole cuáles son los hechos, puede que estén predispuestos a acordar que tengas tiempo sin interrupciones.