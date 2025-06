Jorge Rey anticipa que lo que llega no es normal: es un cambio sin precedentes que no se había visto en estas fechas

Un cambio sin precedentes que no se había visto en estas fechas acabará siendo una realidad que puede golpearnos de lleno, según Jorge Rey. Con ciertas noticias que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertas noticias que quizás no esperaríamos en estas fechas del año. La primavera más extraña de los últimos tiempos, sigue su curso y lo hace de tal forma que debemos empezar a prepararnos para lo peor de una forma o de otra.

Lo que va a llegar no es nada normal, sino todo lo contrario. Tenemos que afrontar un cambio sin precedentes que puede poner los pelos de punta. Es tiempo de cambios que podría acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no teníamos en consideración. Estaremos preparados para dar un giro radical que podría acabar siendo el que nos acompañe en unas fechas en las que todo puede ser posible, con ciertas novedades que serán claves en estas próximas jornadas y que Jorge Rey nos explica con pelos y señales.

Es un cambio sin precedentes que no se había visto en estas fechas

Tenemos por delante la recta final de este fin de semana un poco más largo de lo habitual. Habrá llegado ese momento de ver como todo cambia y lo hace de tal forma que nos enfrentamos a un giro radical en el que todo puede acabar siendo posible en muchos aspectos.

Las Cabañuelas de Jorge Rey son un sistema que nunca ha fallado. Nos ha dado más de una sorpresa inesperada que casi nadie esperaba. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden llegar a ser las que marcarán un antes y un después en estos próximos días.

Las temperaturas y todo lo que está pasando en unas jornadas en las que parecerá que el aumento de las temperaturas se convierte en un riesgo que puede dar lugar más de una sorpresa inesperada. Tenemos por delante una situación que realmente puede cambiarlo todo por completo.

Son días de apostar claramente por un giro radical que podría acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Es momento de ver cómo podemos empezar a ver un verano que apunta manera antes de tiempo.

Lo que anticipa Jorge Rey no es normal

Jorge Rey es uno de los expertos en el tiempo que no duda en anticipar una situación poco común. De la mano de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán unas jornadas cargadas de actividad. Este fin de semana podemos tener más de una noticia inesperada ante lo que puede llegar.

Nos enfrentamos a un cambio que los expertos del canal de El Tiempo se encargan de explicar: «Este fin de semana el calor y el sol marcarán el tiempo en casi todo el territorio peninsular, tras una subida térmica que traerá de vuelta el calor. Sin embargo, esta realidad presentará excepciones: en algunas zonas, las nubes estarán presentes e incluso lloverá débilmente. Donde menos verán el sol y menos notarán el calor va a ser el norte del país. En toda esta zona habrá más nubes, y en el caso de la cornisa Cantábrica, las lloviznas y chubascos débiles marcarán el tiempo durante sábado y domingo».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el viernes y el fin de semana, la estabilidad va a ser la nota dominante en la mayor parte del territorio peninsular. Esto hará que las temperaturas suban de forma notable, de la mano de una dorsal en capas medias y altas que se instalará sobre España. Como es habitual, en estas estructuras atmosféricas domina la estabilidad, por lo que no esperamos lluvias destacables: el sol marcará el fin de semana. Sin embargo, podrían darse algunos chubascos débiles y aislados en base a factores de menor escala en zonas del norte del país. La excepción la encontraremos en el norte del país, como suele ser habitual. Los restos de un frente en frontólisis (proceso de disipación de un frente) van a afectar hoy viernes al Cantábrico. Este frente llegará asociado a una pequeña onda corta en altura, pero la misma no será suficiente para generar tormentas relevantes».

Lo que nos espera no es algo que esperaríamos: «Tras esto, el flujo de viento quedará de norte en toda la zona, lo que provocará la presencia de nubosidad baja durante el fin de semana. Así pues, el sol se verá poco, y habrá lloviznas débiles a lo largo de ambos días. A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria y el País Vasco serán las zonas más afectadas. No serán lloviznas muy persistentes o generalizadas, y aunque podrán darse en cualquier momento, es más probable que se concentren en las primeras horas del sábado y durante la madrugada y mañana del domingo. En las islas Canarias hablaremos de un fin de semana estable, con nubosidad, como suele ser habitual, en el norte de las islas de mayor relieve. La mayor incidencia se dará, además, en las islas más occidentales».