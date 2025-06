¿Por qué no está Jaime, el hermano de Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros 2025?

Carlos Alcaraz cuenta con la presencia de su familia en el palco de la Philippe Chatrier durante la final de Roland Garros 2025. Sin embargo, hay una persona muy especial para él que no ha podido acompañarle para darle su apoyo este domingo en París. Se trata de su hermano Jaime, el pequeño de la familia, que además celebra su cumpleaños. Aunque Carlos Alcaraz le querría dar el mejor de los regalos, ganando su segundo Roland Garros y quinto Grand Slam, no podrán celebrarlo juntos, puesto que su hermano no ha viajado junto al resto de la familia a la capital francesa.

Los padres de Carlos Alcaraz, así como su otro hermano, el mayor, Álvaro, sí que han presenciado en directo la final que le ha medido a Jannik Sinner, donde el murciano se jugaba el quinto Grand Slam de su carrera. Pero destacaba una ausencia: la de su hermano pequeño. Jaime Alcaraz no acudió a París para vivir la final desde la grada. Aunque todo tiene una explicación.

El pequeño de los hermanos Alcaraz celebraba su 14 cumpleaños y lo hacía el mismo día en el que su hermano disputaba la final de Roland Garros. Pero no pudo celebrarlo en familia. El motivo era que Jaime está comenzando su carrera como tenista y este lunes comienza un torneo.

Jaime y Carlos Alcaraz, los hermanos tenistas

De hecho, ambos hermanos coincidieron en el pasado Conde de Godó. Carlos Alcaraz se pronunció sobre el hecho de que su hermano también quiera ser tenista y haya empezado ya a competir en torneos junior. «Siempre que puedo intento verle. Hacía tiempo que no le veía jugar, y ahora que juega en el mismo campo, intento ir a ver alguno de sus partidos», señaló en Barcelona, cuando compartieron escenario.

«Me hace mucha ilusión verle jugar y me encanta verle cuando puedo. Es un privilegio verle», prosiguió señalando sobre su hermano Jaime. Además, los dos tienen un hermano mayor, Álvaro Alcaraz, que también es tenista.