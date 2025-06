Treinta años frente a las cámaras dan para muchas versiones de una misma mujer. Nuria Roca —actriz, presentadora, escritora, colaboradora y un sinfín de cosas más— no solo se ha reinventado profesionalmente en múltiples ocasiones, sino que también ha transitado, con humor y sin filtros, por la exigente travesía del cuerpo femenino en la esfera pública. Y ahora, a sus 53 años, ha decidido contarlo tal cual: con la gracia, la ironía y un punto de resignación que la caracterizan.

En el pódcast A solas con, de Vicky Martín Berrocal, la presentadora de La Roca se sentó a hablar de todo aquello que las revistas suelen edulcorar: el cuerpo, las dietas, las inseguridades y el no llegar a tiempo —ni a la talla—. “Estoy a dieta todas las semanas”, confiesa. “Sé que con la menopausia tengo que comer bien y hacer ejercicio… pero llego tarde”. Y sí, puede que sea muchas cosas, pero hay una que no es, ni pretende ser: “mujer deportista”.

“El deporte es una puñetera obligación. Lo único que he conseguido es salir a andar y disfrutarlo un poquito, mientras hago llamadas de teléfono”, suelta con una sinceridad aplastante. ¿Clases de spinning? ¿Pilates? ¿Entrenadores personales? Nada de eso. “Yo el deporte no lo disfruto nada. Me gusta jugar al tenis, pero hacer ejercicio… no”. ¿Y si existiera una píldora mágica que solucionara todo? Ella no duda: “Si me dijeran que hay una pastilla que me la tomo y me tonifico y no tendría que estar contando calorías, me la tomaría sin dudarlo”. Pero sin agobios: “No me pienso agobiar”, afirma. Porque si algo tiene claro, es que el bienestar no puede venir de la tortura autoimpuesta.

Eso sí, la batalla contra el paso del tiempo la da… pero con placer. “Me pongo mil cremas por todo el cuerpo. Todo lo que sean avances para verme mona y retoques, me encantan. Pruebo todos los aparatos”. No es que reniegue de la estética, al contrario: la celebra. Pero pone un límite muy claro entre la cara y el cuerpo: “Me da pánico todo lo que tiene que ver con tratamientos invasivos en la cara. Pero en el cuerpo… ¡Que me hagan todo lo que quieran!”. La única aguja que ha cruzado su piel fue la del famoso tratamiento con plaquetas: “Me puse plaquetas de sangre, porque era una agujita muy pequeña y porque la sangre era mía. Y dije: ‘Esto tiene que ser natural’. Retoque es una modificación”, puntualiza.

La presentadora Nuria Roca y el periodista Juan del Val en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero si hay algo que impacta más que su sinceridad es su reflexión sobre la autoestima. “Ahora cuando veo imágenes de antes pienso: ‘Joder, con lo bien que estaba’. Pero es que cuando estaba buenísima, no lo veía. Tenía unas inseguridades terribles”. Hoy, aunque más segura, no es que haya vencido todos los complejos. “Con los años te aceptas más, pero tengo muchas inseguridades. Sé lo que me queda bien y lo que me queda mal. No tengo piernas para llevar minifalda”.

En sus redes, la periodista comparte sin tapujos sus visitas a centros de belleza y su estilo de vida. “Si pudiera ir a los centros de belleza todos los días, iría todos los días”. Así es ella: directa, sin postureos, divertida y, sobre todo, muy humana.