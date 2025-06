El gesto de deportividad de Alcaraz en plena final contra Sinner que aplaude Roland Garros

En plena final de Roland Garros, cuando iniciaba el segundo set, Carlos Alcaraz volvió a dejar un gesto que refleja sus valores. Sinner sacó potente, buscando la T de la pista, pero la árbitro la cantó fuera. Fue entonces cuando Carlitos dijo «espera», pausó el partido y se acercó a comprobar si la pelota se había marchado fuera o no.

Tras ver la marca de la pelota, Carlitos dijo que había sido bueno y el punto cambió de lado de la pista. Voló del lado de Alcaraz al de Sinner. El público de la Philippe Chatrier se puso en pie y aplaudió la lección de deportividad del murciano. Una imagen que recordó a la de hace una semana, cuando Alcaraz se enfrentaba con Ben Shelton en octavos de final.

Con 30-30, Carlitos subió a la red para bloquear una derecha de Shelton. Metió la pelota, fue un puntazo. La Philippe Chatrier se puso en pie y Shelton miraba al horizonte con rostro de resignación. Mientras la grada jaleaba, Alcaraz se acercó al juez de silla y le reveló que el punto no debía ser suyo porque había soltado la raqueta justo antes de impactar contra la pelota.

El punto cambió de lado y fue parta Shelton, que gozó de una bola de break que posteriormente no aprovechó. Tras aquel partido, el murciano explicó su sentir. «Era el hot shot (golpe del día), pero me hubiera sentido mal conmigo mismo. Me iba a sentir culpable si no decía que ese punto no era mío porque la raqueta no la tenía en la mano. Quiero ser sincero conmigo mismo y con mi rival. Esto es el deporte, debía ser justo con el oponente y contigo», explicó.

«Sabía que era ilegal y por eso lo he dicho. En el primer set, Shelton ha hecho lo mismo conmigo cuando me ha dicho que repitiéramos un saque cuando había rozado la red. Es lo justo, esto es deporte. Nos llevamos muy bien fuera de pista, en la pista no hay amigos, pero una de las grandes cosas que hay que mostrar es que hay que saber perder y aceptar la derrota aunque te duela·, zanjó Carlitos.