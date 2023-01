Bial consolida su portfolio en respiratorio con Trydonis®, triple terapia fija extrafina, para la EPOC

Fact checked

Bial lanza en España el fármaco para el tratamiento de la EPOC de última generación Trydonis ®, la triple terapia extrafina (ICS/LABA/LAMA) a dosis fija que combina en un solo inhalador: ICS (Dipropionato de Beclometasona) + LABA (Fumarato de Formoterol) + LAMA (Bromuro de Glicopirronio) en formulación extrafina para sus 3 componentes 4.

La triple terapia extrafina está disponible en dos dispositivos de inhalación: en dispositivo de inhalación presurizado de dosis medida (pMDI) 87/5/9 µg y en dispositivo NEXThaler ® (DPI) 88/5/9 µg 4. El dispositivo NEXThaler ® es el único en formato DPI formulado en partículas extrafinas 4,5 que pueden alcanzar las vías aéreas grandes y pequeñas 6. La afectación de la vía aérea es progresiva y empeora con el aumento de la gravedad de la EPOC, siendo un objetivo importante para el depósito de partículas terapéuticas inhaladas 7,8 .

En el momento de escoger un tratamiento inhalado se debe tener en cuenta las preferencias y necesidades de cada uno de los pacientes 9 . El dispositivo NEXThaler ® es apto para cualquier paciente que requiera una triple terapia y que pueda activar el dispositivo.

“El lanzamiento de Trydonis ® refuerza el portfolio de BIAL en España y, al mismo tiempo, nos ayuda a seguir creciendo y afianzar nuestra prioritaria área de respiratorio donde tenemos ya un gran recorrido y experiencia”, destaca Ana Álvarez, directora general de Bial España. Además, añade que “la EPOC es una patología con necesidades no resueltas; para BIAL el paciente está en el centro y estamos muy satisfechos de poder lanzar una terapia que podrá ayudar a la mejora de la adhesión al tratamiento y, sobre todo, a mejorar su calidad de vida”.

La triple terapia extrafina se encuentra ampliamente avalada por datos de eficacia y seguridad de 14 estudios clínicos en los que participaron más de 7.000 pacientes.

Tres de los estudios fueron publicados por la revista The Lancet: TRYLOGY (vs ICS/LABA) 10 ,TRINITY (vs LAMA y vs triple terapia por separado) 11 y TRIBUTE (vs LAMA/LABA) 12 , concluyendo que la terapia fija extrafina ICS/LABA/LAMA es capaz de mejorar la función pulmonar, reducir el riesgo de exacerbaciones moderadas y graves frente a las principales clases de tratamiento en la EPOC, y responder a las necesidades no resueltas de aquellos pacientes que han sido controlados insatisfactoriamente con terapias anteriores 10-12 .