La berberina, el suplemento de la naturaleza que arrasa

Fact checked

Si tienes la aplicación TikTok instalada en tu móvil, ya sabrás que en ella puedes encontrar una enorme cantidad de información útil. Aunque siempre recomendamos contrastar las publicaciones que comparten los creadores de contenidos, en este caso especial queremos centrarnos en qué es la berberina y por qué se la denomina, de forma unánime, como el Ozempic de la naturaleza.

Éste es uno de los tantos productos cuyo uso se ha aconsejado por parte de los profesionales y quienes difunden la ciencia, explicando que se trata de un suplemento natural ideal para quemar grasa y, por tanto, perfecto para bajar de peso rápido.

¿En qué consiste este suplemento?

La berberina es un compuesto botánico que se encuentra en numerosas plantas que han sido utilizadas con fines medicinales durante los últimos siglos. Hace algunas décadas que es estudiada para su aplicación a fin de combatir diversas enfermedades.

Más allá de eso, su explosión como objeto de interés en TikTok se debe a sus conocidos efectos antidiabéticos y antiinflamatorios. Muchos profesionales médicos brindan a sus pacientes la posibilidad de ingerirla para combatir la diabetes tipo 2 y el colesterol.

¿Puede la berberina ayudar a perder peso?

Hay estudios, como éste de la Clínica Mayo, que señalan que «es un suplemento prometedor, pero no es una solución mágica». Incluso lanzan una advertencia, al asegurar que «los consumidores no se dan cuenta de que un suplemento puede interferir seriamente con otros medicamentos que estén tomando» por lo que antes deben revisarse todos los fármacos prescritos.

¿Qué efectos secundarios podría provocar?

Por las investigaciones realizadas hasta el momento, los efectos secundarios de la berberina son mínimos y no producen daños. Dicho esto, puede provocar algunos síntomas poco agradables como gases, diarrea y constipación; si bien todo depende de cada uno.

Este suplemento no es inseguro per sé, pero sí es uno de esos casos en los que la automedicación puede ser muy mala idea. Procura consultar a un experto que se haya formado sobre su uso antes de incorporarlo a tu dieta o para no pasarlo mal.

Si no está seguro, no te dejes llevar por las redes, porque hay muchos productos llamados milagro que a veces se dan a conocer pero no se saben con exactitud sus efectos.

Solamente el médico es quien debe saber qué hacer con tales productos, medicamentos y suplementos, aunque sean naturales. De manera que siempre es mejor consultar al especialista antes de tomar algo que no sabes cómo te va a ir.