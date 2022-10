Beber agua con clorofila evita la inflamación abdominal

Entre otros, el agua con clorofila puede llevar a evitar la inflamación abdominal. Un problema que tiene diversas causas y que tanto el agua con limón como la kombucha también lo resuelven.

Antes, pero, si tienes algún problema, debes acudir al especialista para que te recomiende el tratamiento a medida para ti.

Agua de clorofila para la inflamación abdominal

Aunque ahora parece ser un truco que se ha hecho viral, esta propiedad del agua de clorofila es algo conocido. Pues desde siempre facilita y mejor las digestiones pesadas y ayuda a la flora intestinal.

Mientras que la clorofila también es buena contra el estreñimiento. Si normalmente sueles tener digestiones pesadas, entonces este remedio es también factible.

Propiedades de la clorofila

Antiinflamatoria

En general una de sus propiedades es que es antiinflamatoria, y por esto algunas personas se lo toman para este remedio, siendo algo siempre natural.

Antioxidante

Engloba altos niveles de vitamina A, C y E y por esto le dan esta acción tan importante. Con ello, podemos hacer frente a la retención de líquidos, adelgazamos y podemos mantener nuestra figura por más tiempo.

Hidratación

Otra de las propiedades de la clorofila es que es nos ayuda a permanecer hidratados. Y es totalmente refrescante.

Mejora la salud bucal

Aporta siempre un aroma fresco y puede combatir el mal aliento o halitosis. De hecho, gran parte de caramelos y chicles llevan la clorofila para potenciar esta acción ya conocida por todos.

Cómo la tomamos

Está en forma de verduras de hoja verde, siendo la clorofila las que le otorga este color. Es el caso entonces de las espinacas, la lechuga, la col rizada, la rúcula, el cilantro o el apio, alimentos cotidianos que todos podemos comer a diario.

También la podemos tomar diluida en agua y también a través de suplementos o comprimidos. Sea como sea, debemos consultar al médico para ver si estamos ingiriendo la cantidad de clorofila recomendado.

Como muchas otras plantas, algunas pueden ser perjudiciales para el cuerpo de algunas personas. Aunque no hay muchas contraindicaciones, la clorofila sí puede no ser factible para determinadas personas que tenga alergias, no sentarles bien, etc.

Consejos