El autocuidado, clave para el bienestar psíquico según expertos

La salud mental ya no es una terapia psicológica e incluso psiquiátrica algo extraña si no que todos sabemos que es necesario estar bien por fuera y por dentro. Por esto hay que tomar medidas y el autocuidado, según expertos, es la clave para un mejor bienestar psíquico.

¿y qué debemos hacer para conseguirlo? Determinadas acciones para que nos contaminen las mínimas cosas posibles. Lograrlo, no es tan complicado.

Autocuidado para el bienestar psíquico

A raya el estrés

Según los expertos de Mabofarma, el autocuidado incluye actividades como la meditación, el mindfulness, la relajación, el ejercicio físico e incluso la oración y el dedicar ciertos momentos a uno mismo sin culpa, todas las cuales ayudan a reducir el estrés.

Porque debemos alejarnos de él todo lo que podamos. Es complicado con las tareas diarias pero no una tarea imposible, si no, es posible que nuestras enfermedades mentales aumenten.

Mayor optimismo

Hay que subir el ánimo. Es decir, ser metódico en el autocuidado puede aumentar los niveles de serotonina y endorfinas, que son aquellos neurotransmisores y hormonas que están asociados con la felicidad y el bienestar mental.

Esto puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, el tono vital, eliminar la ansiedad y reducir los síntomas de la depresión. Pero debe ser una constante, un trabajo diario de igual forma que hacemos ejercicio, que por cierto va perfecto para regular todas estas hormonas y que salga la de la felicidad.

Resiliencia

Se habla mucho de este concepto en cantidad de sectores, en el trabajo, en nuestra casa, para llegar a todo, con el fin de no equivocarnos o bien de reducir errores y ser más fuertes si algo no ha ido bien.

Según los expertos, el autocuidado fortalece la capacidad de una persona para hacer frente a los desafíos, la tristeza y las dificultades. Porque como nos conocemos mejor, entonces podemos así desarrollar una mayor autoestima y mejores recursos para enfrentar el estrés, los duelos y las adversidades.

Autoanálisis o terapia

Los diversos hábitos para cuidarnos pasan por saber si realmente necesitamos ayuda. Si hace tiempo que estamos mal, entonces es sencillo darse cuenta de que quizás debamos ir a terapia. Es una buena solución que además permite que nuestros pensamientos se tornen más positivos y esto siempre es perfeto.

Al tomar tiempo para comprender nuestras propias necesidades y limitaciones, tomamos decisiones más inteligentes sobre cómo manejar la vida nos sentimos más felices y seguros.

Energía renovada

Cuando las personas se descuidan a sí mismas y se sobreexigen, aumenta el riesgo de agotamiento y burnout. Pasan los días, las semanas y los meses, y entonces el cumulo de circunstancias y problemas están ahí. Cuidar de nosotros mismos es una herramienta de ayuda porque previene estas condiciones al permitir que las personas se comprendan, se perdonen, descansen y se recuperen de cualquier cosa que ocurra.

Socializar

Encerrarse sin hablar con el exterior no es nada bueno. Hay muchos estudios que ponen en valor la sociabilidad. Rodearse de personas y reírse es un paso para estar siempre mejor. Es decir, mantener relaciones interpersonales más saludables donde se nos valore y reducir el dolor social y las relaciones tóxicas.

Aprender a decir no

Cuando decimos no siempre nos quedamos más. De hecho, nos cuesta decirlo. Los expertos nombran que el autocuidado no sólo incluye nuestro aspecto físico (algo muy importante y sintomático en la salud mental) también establecer límites y aprender a decir «no». Establecer límites y veremos que no pasa nada, no se acaba el mundo y nos encontraremos mejor con nosotros mismos.

Empezando por la autoestima

Practicar el autocuidado y cuidar de nuestra fachada aumenta la autoestima. Esto puede tener un efecto positivo no solo en cómo nos tratan sino en la salud mental al promover una mayor confianza en nosotros mismos.

Comer bien

Es una de las máximas para que nuestra mente y el bienestar psíquico se renueva. Con una alimentación sana ganamos y nos sentimos mucho mejor. Por suerte, hay variedad de alimentos de temporada que nos encantarán.

Suplementos y vitaminas

Y si no llegamos a todo y nos sentimos mal entonces debemos bajar la guardia, descansar y también contar con los suplementos forman parte de los autocuidados de los que podemos echar mano actualmente.

Se aconseja el triptófano porque funciona como precursor de la serotonina, la hormona de la felicidad, un neurotransmisor encargado de regular el estado anímico, el estrés y el apetito. Es algo importante también para la síntesis de la melatonina, encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia y todo ello fomenta el descanso. Si el cuerpo físico está bien, entonces nuestra mente también suele estar bien.

Sea como sea, es importante tener en mente el autocuidado para ser conscientes de lo que necesitamos a diario. Esto nos ayuda a conocernos más.