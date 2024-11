Fact checked

El concepto de tratamientos antibióticos más cortos está ganando tracción en la medicina moderna. Se ha comprobado que, en diversas patologías infecciosas, esquemas más breves pueden ser tan efectivos como los tradicionales más largos, reduciendo efectos adversos y la resistencia bacteriana.

En la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y la búsqueda de tratamientos más eficientes, la comunidad científica ha puesto bajo la lupa la duración tradicional de los tratamientos con antibióticos. Nuevas investigaciones revelan que terapias más cortas pueden ser igual de eficaces que los esquemas tradicionales para al menos 22 enfermedades comunes. Este cambio de paradigma no sólo mejora la experiencia del paciente, sino que también representa un avance clave en la preservación de la eficacia de los antibióticos a largo plazo.

La resistencia a los antibióticos es una crisis de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1,27 millones de muertes anuales están asociadas directamente con bacterias resistentes. Reducir el uso innecesario de tratamientos antibióticos mediante más cortos puede ser una herramienta poderosa para combatir esta amenaza global.

Es fundamental que los médicos adapten sus prácticas a estas nuevas evidencias, pero también que eduquen a los pacientes sobre la importancia de seguir las prescripciones exactas. Si bien la idea de «menos días» puede ser atractiva, es crucial que los pacientes no reduzcan arbitrariamente los tratamientos sin consultar a un profesional.

Además, el cambio requiere actualización en las guías clínicas y un compromiso de las instituciones de salud para fomentar investigaciones continuas.

Así, entre las enfermedades que se pueden acortar los ciclos figura la neumonía, osteomielitis, fibrosis quística, artritis séptica u otras afecciones como la infección intraabdominal, sinusitis, faringitis, otitis, algunas variantes de tuberculosis o profilaxis post quirúrgica, entre otras. En algunos casos la variación de días se rebaja hasta en cinco días y en otras, como es el caso de la osteomielitis, se podría pasar de utilizar el antibiótico de 84 días a 42 días.

Antibiótico clave

Investigadores de la Universidad de Durham (Estados Unidos), la Universidad Jagellónica (Polonia) y el Centro John Innes (Reino Unido) han logrado un gran avance en la comprensión de los ADN girasa, una enzima bacteriana vital y un objetivo antibiótico clave, que abriría una nueva vía para el desarrollo de antibióticos.

Esta enzima, presente en las bacterias, pero ausente en los humanos, juega un papel crucial en el superenrollamiento del ADN, un proceso necesario para la supervivencia bacteriana. Así, utilizando microscopía crioelectrónica de alta resolución, los investigadores lograron revelan detalles sin precedentes de la acción de la girasa sobre el ADN, abriendo potencialmente las puertas para nuevas terapias con antibióticos contra bacterias resistentes.

La ADN girasa funciona como una pequeña máquina molecular que retuerce y estabiliza cuidadosamente el ADN bacteriano. Esta torsión, conocida como superenrollamiento, es similar a enrollar una banda elástica: a medida que se retuerce, se enrolla cada vez más. A diferencia de una banda que se desenrollaría si se liberara, la ADN girasa estabiliza la forma retorcida del ADN, haciéndolo funcional para las bacterias.

La enzima envuelve el ADN en un bucle en forma de ‘ocho’, luego rompe con precisión y pasa las hebras unas a otras, sellándolas nuevamente después. Este es un proceso delicado: si el ADN permaneciera roto, sería letal para las bacterias. Los antibióticos como las fluoroquinolonas aprovechan esta vulnerabilidad al impedir la resellación del ADN, lo que mata a la célula bacteriana. Sin embargo, la resistencia a estos antibióticos está aumentando, por lo que es urgente comprender mejor cómo funciona la girasa.

En este contexto, utilizando microscopía crioelectrónica de última generación, el equipo capturó una instantánea de la girasa en funcionamiento, revelando cómo envuelve el ADN a través de brazos de proteína extendidos para formar la forma de ocho. Este hallazgo actualiza la visión convencional del mecanismo de la girasa, que se ha estudiado durante décadas. Las imágenes muestran la enzima como un sistema de múltiples partes altamente coordinado, en el que cada pieza se mueve en una secuencia precisa para lograr el superenrollamiento del ADN.

Al reflexionar sobre los hallazgos del estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el coautor, el profesor Jonathan Heddle de la Universidad de Durham, comenta que «los resultados sugirieron que la posición exacta y el orden de las partes móviles complejas de la enzima durante el proceso de superenrollamiento no eran exactamente como pensábamos anteriormente, y esto podría afectar la forma en que diseñamos nuevos inhibidores».