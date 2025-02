Fact checked

Si bien, en el mundo, cerca de 700.000 personas pasan de los 100 años, España se sitúa en el pódium de la longevidad con más de 20.000 centenarios, siendo la más longeva Angelina Torres Valbona, que cumplirá 112 años el próximo 18 de marzo y que celebrará por todo lo alto su cumpleaños con toda su familia.

El reconocido y reputado cardiólogo, doctor Manuel de la Peña, un emblemático líder español en el campo de la longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social señala que el pasado 7 de febrero realizó una entrevista clínica a Angelina, en su domicilio justo al lado de la Sagrada Familia.

Cumplirá 112 años sin renunciar a nada

De la Peña señala que Angelina, en el umbral de los 112, no para de contar historias, lo que demuestra que a sus 112 tiene una gran memoria, una cabeza inmaculada y en navidades suele cantar porque le encanta. Se hace sola todos los días su cama, y se viste ella solita. Tiene su andador que maneja con gran soltura por toda la casa. Es flaca, de costumbres sanas, hace una dieta equilibrada, le encanta cocinar y le gusta la música y contar «versos». Tiene mucha personalidad, carácter y pensamientos positivos y vive impregnada de fe, espiritualidad y serenidad. Escucha misa por la radio de la catedral de Barcelona a las 19:15 todos los días.

La virtud de Angelina es su bondad

Siempre trabajó como corbatera en «Vehils i Vidal», la sastrería bien de Barcelona, haciendo corbatas de seda y como dice «para que los hombres fueran siempre guapos». Angelina es feliz ayudando de corazón a los demás y se ofrece con las manos abiertas, nunca cerradas, y así es como dice que duerme mejor. Cuando se mete en la cama dice «hoy he hecho una cosa buena».

En el ambiente familiar en la casa de Angelina se respira mucha paz, ayuda mutua y mucho respeto entre todos sus miembros. Tiene una hija, Merce, dos nietos, Xavi y Gemma y varios bisnietos. De Gemma dice que “siempre lo encuentra todo” y el doctor le responde que tiene talismán, que atrae la suerte. Por su nieto Xavi muestra una gran debilidad y sus bisnietos la hacen muy feliz visitándola muy a menudo, ya que todos la cuidan.

Su hija Merce, con 80 años, ayuda al Rector con el registro de los libros, ya que tiene fama de tener una letra muy bonita y es una gran devota, al igual que su madre, de la Sagrada Familia.

La edad no es un obstáculo

Angelina le dijo al doctor que quiere llegar sana a los 170 años, ya que se encuentra bien y no le duele nada. Lo único es que se operó de cataratas en un ojo y como ha pasado mucho tiempo, no se operó del otro, a lo que el doctor le contestó que la va a ayudar a que la operen del otro ojo que, aunque tenga 112, ya le dijo un oftalmólogo que estaría dispuesto a hacerlo. El doctor de la peña le prescribió de forma empírica vitamina D y B12 para ganar más vitalidad. Su tensión estaba en 130/70, su frecuencia cardíaca en 65 y su corazón no tiene arritmias. Su colesterol está bien, todo lo cual la protege contra el ictus y el infarto, motivo por el cual el doctor le aseguró que no va a perder la cabeza. Como es habitual en los supercentenarios, ha perdido oído, sobre todo del izquierdo.

Nació en la primera guerra mundial, el 18 de marzo de 1913, vivió la guerra civil de 1936, donde dice que «sufrió mucho, ya que tenía 18 años y cogía una maleta grande y no paraba de coger trenes de un lado a otro buscando comida». También vivió la segunda guerra mundial y superó las dos pandemias.

Guía para vivir sanos 120 años

De la Peña le regaló un libro de la «Guía para vivir sanos 120 años», una obra maestra que contiene historias reales llenas de ternura e inspiradoras. Algo que motivó mucho a Angelina al saber que Servando Palacín de 109 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos y que todos los días realiza ejercicios tipo bicicleta en la cama, que Dolores Buitrago a los 110 años «le cantó melodiosas coplas», que Crescencia Galán con 110 años le dijo que «cuando tiene un día malo lo saca a flote» y que realiza una tabla de ejercicios de 20 minutos al día y que Engraciano a los 109 años había superado un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín. También le agradó saber que la familia con récord Guinness de longevidad es canaria, los Hernández-Pérez, que consumen productos frescos de su huerta y viven con alegría y serenidad.

El gurú de la longevidad

De la Peña también le regaló a Angelina un rosario que besó y abrazó con fuerza y han quedado en celebrar juntos su cumpleaños el próximo 18 de marzo, reuniendo a toda la familia.

El renombrado doctor Manuel de la Peña, célebre por su vasta experiencia en cardiología y longevidad, es el descubridor de un yacimiento de supercentenarios. Además de su rol como profesor de cardiología, escritor, doctor cum laude en medicina y académico, de la Peña es un reconocido gurú de la longevidad, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la cátedra del corazón y longevidad. Ha recibido prestigiosos galardones como la Insignia de Oro de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR) con la Medalla de Bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y el premio Escultura Donante-Receptor de la Asociación Española de Trasplantados de Corazón.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.