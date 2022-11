Alerta sanitaria: Unilever retira varios lotes de champús por contener benceno, producto cancerígeno

Fact checked

La empresa internacional de productos de higiene personal y belleza, Unilever, ha anunciado la retirada del mercado de varios productos del cuidado del cabello por contener alto contenido de benceno, un cancerígeno. Se han retirado del mercado varios champús en aerosol de las marcas Dove, Nexxus, Suave,TIGI y TRESemmé. Estos productos no se comercializan en España sino en EEUU y Canadá, pero no es descartable que haya ciudadanos españoles los adquirieran por Internet.

¿Qué es el benceno?

El benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro cuando está a temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas, y en la gasolina. La relación con cánceres por la sobreexposición a este producto químico son la leucemia y el cáncer de médula ósea.

Productos retirados

Marca Dove:

• Dove Dry Shampoo Volume and Fullness

• Dove Dry Shampoo Fresh Coconut

• Dove Dry Shampoo Fresh and Floral

• Dove Dry Shampoo Ultra Clean

• Dove Dry Shampoo Invisible

• Dove Dry Shampoo Detox and Purify

• Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal

• Dove Dry Shampoo Go Active

Marca Nexxus:

• Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist

• Nexxus Inergy Foam Shampoo

Marca Suave:

• Suave Dry Shampoo Hair Refresher

• Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive

Marca Tresemme:

• Tresemme Dry Shampoo Volumizing

• Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean

• Tresemme Pro Pure Dry Shampoo

Marca Bed Head:

• Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo

• Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo

• Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo

Marca Rockaholic:

• Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo