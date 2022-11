Alarma por la broquiolitis infantil: la incidencia del virus sincitial sube siete puntos en una semana

Fact checked

Muchas son los virus que tras dos años de confinamiento y el consiguiente aislamiento, que está afectando a los más pequeños de manera especial, están danto la cara en estos momentos poniendo de nuevo en jaque a nuestros sistemas sanitarios por la saturación de las unidades de urgencias en todo el país. Así, según los datos de Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs), la tasa de bronquiolitis infantil por virus respiratorio sincitial (VRS) que está afectando a España, se ha incrementado en un 13,9% en una semana. Es decir, siete puntos más con lo cual se elevaría la prevalencia en nuestro país hasta más del 60% teniendo en cuenta los datos anteriores a la pandemia Covid.

La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) ha alertado del rápido aumento de urgencias infantiles de todo el territorio nacional, debido al incremento de casos de bronquiolitis, que es una infección de los pulmones y del aparato respiratorio del niño, por lo general menor de dos años.

Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han mostrado su preocupación por la saturación que pueden llegar a alcanzar los servicios de urgencias. Si se mantienen estos datos, ya se ha advertido que la situación en diciembre puede ser «dramática».

Por otra parte, el informe del Instituto de Salud Carlos III, señala que la tasa de VRS en Atención Primaria ha aumentado significativamente, al situarse en los 107,5 casos por 100.000 habitantes.

En estos momentos, no hay tratamiento farmacológico efectivo ni lo habrá a corto plazo para la explosión de bronquiolitis que está colapsando las urgencias pediátricas en toda España, pero sí se espera la aprobación en dos o tres años de vacunas para menores y gestantes, que no son un tratamiento en sí, sino una medida para prevenir la enfermedad, aunque las mismas no llegarán antes de dos años.

Así lo explica, el vocal de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), David Andina, quien considera que medidas preventivas como las vacunas conferirán inmunidad a las madres gestantes y a los niños, así como los anticuerpos monoclonales de administración única, que actualmente se reserva para niños con patologías de base con administración mensual.

Por grupos de edad

Los datos de Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) señalan que por edades, las mayores incidencias de hospitalización se han visto en el grupo infantil de 0-4 años, es decir, 98,5 casos por 100.000 habitantes. Lo peor de estos datos es que siguen subiendo sin saber cuando se llegará al pico de la infección. Según el mismo grupo de vigilancia sanitario, se han detectado casos en mayores de 79 años y que también están precisando ser hospitalizados.

Problemas de suministro

Hace varios días, La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, emitía una serie de recomendaciones para paliar los problemas de suministro con las suspensiones pediátricas de amoxicilina 250mg/5ml. A través de una nota informativa, la AEMPS detallaba posibles alternativas para garantizar el tratamiento de los pacientes. Este problema de primer orden se ha sumado a la liberación de la mascarilla y que, tras dos años de aislamiento por el Covid, ha provocado que los más pequeños no se inmunizaran frente a diferentes virus al no tener contacto con ellos.

En las últimas semanas, se habían producido en los sistemas de urgencias del país, un ingente registro de consultas pediátricas en urgencia, y ahora se sabe que cerca de un 80% eran provocadas por este virus que no ha estado en circulación de manera importante durante los pasados años de pandemia.

De nuevo, el lavado de manos es esencial. Se pide evitar con los más pequeños lugares con mucha afluencia de personas y ventilar constantemente los espacios, tales como escuelas o centros infantiles. En este listado de prevenciones se encuentra no compartir biberones, chupetes o cubiertos sin lavar.

El coronavirus ha alterado significativamente los circuitos epidemiológicos, con lo cual aún quedan años por delante hasta que la situación se vuelva a normalizar por completo.

La bronquiolitis es una infección de las vías aéreas más pequeñas en los pulmones que afecta, sobre todo, a los niños más pequeños. Puede aparecer en cualquier época del año, aunque es más frecuente en los meses de invierno y al comienzo de la primavera.

Esta enfermedad puede causar dificultad respiratoria y, en los casos más graves, ingreso en la UCI. Se desarrolla como un resfriado, con mucosidad nasal, fiebre o febrícula (menos de 38 grados) y tos. A los niños se les acumula moco en estas vías, lo que puede derivar en dificultad respiratoria.