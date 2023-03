Adelgazar 20 kilos en 8 semanas: la dieta más top para adelgazar sin dejar de comer hamburguesas

Fact checked

Encontrar una dieta para adelgazar que no ponga en riesgo nuestra salud no es una cosa fácil. La mayoría de ellas prometen resultados inmediatos, pero pueden ser contraproducentes y provocar ese efecto rebote en el que se recuperan los kilos perdidos en poco tiempo. te mostramos la dieta más top para adelgazar, promete hacerlo 20 kilos en 8 semanas.

Entre otros, podríamos citar el ejemplo de Aimee Staniland, la enfemer que logró deshacerse de 21 kilos sin renunciar a ninguno de sus alimentos predilectos.

La dieta más top para adelgazar sin dejar de comer hamburguesas

Esta enfermera de 36 años realizó una serie de declaraciones a la revista Body and Soul en la que explicó cómo perder kilos sin sufrir. Curiosamente, lo hizo sin que se le impidiera el consumo de pizzas o hamburguesas, que son dos de los primeros alimentos que se prohíben.

Su situación no era diferente a la de otras tantas mujeres, ya que si bien siempre había tenido un estilo de vida saludable, distintas circunstancias le habían hecho subir de peso. Entre ellas, los fármacos para la fertilidad y el atravesar el embarazo de sus hijos.

Tras intentarlo en vano con otras dietas, Staniland le dio una oportunidad al reto28 by Sam Wood, que consiste en comer sano y ejercitarse 28 minutos cada día. Mientras comía los platos permitidos, realizó actividad física a lo largo de ocho semanas antes de comprobar el efecto.

Pero lo más interesante es que, según ella misma comentó, solía «elegir comidas más divertidas y emocionantes para el fin de semana, por ejemplo, pizza, hamburguesas, nachos, tacos o curry», por lo que sentía que no se estaba «perdiendo nada» de lo que le gustaba,

Una dieta sin restricciones

Por supuesto, esa de ninguna forma era la base de su alimentación, muy diversa gracias a la ingesta de avena con leche, plátano y bayas con yogur griego o huevos escalfados sobre una rebanada de pan tostado con champiñones, tomates y espinacas para los desayunos. También los almuerzos eran ligeros y casi siempre se trataba de atún o pollo acompañado de ensalada, y de vez en cuando fideos.

Como asegura en sus declaraciones, este programa le ha enseñado que la dieta «va de progreso no de perfección, que los carbohidratos no son el enemigo, que la constancia es la clave y que no hay que ser demasiado duro consigo mismo si decides salirte del plan un día o dos».

Antes de hacer una dieta debes consultar a un profesional para que te guía en qué tipo de alimentos comer y hábitos hacer.