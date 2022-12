Fact checked

Es una enfermedad poco conocida, pero con cada vez mayor prevalencia en la sociedad. Según establece la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), 9 de cada 10 pacientes con disfagia no se alimentan correctamente.

Y esto sucede, según los expertos, por no tener un buen diagnóstico médico de su enfermedad. En general, más de 2 millones de españoles sufren disfagia orofaríngea, un trastorno de la deglución que afecta a casi un tercio de los mayores de 65 años.

9 de cada 10 pacientes con disfagia no se alimentan correctamente

Hablamos de una secuela habitual tras un accidente cerebrovascular (ictus) o en personas con enfermedad de Párkinson. Un problema que afecta a mayores y no tan mayores, porque también hay niños o jóvenes que sufren este problema a raíz de consecuencias por cirugías.

Qué es la disfagia

Mayo Clinic da a conocer que la dificultad ocasional para tragar, como cuando comes demasiado rápido o no masticas lo suficiente tu comida, no suele ser motivo de preocupación. Sin embargo, la disfagia persistente puede ser una enfermedad grave que requiere tratamiento.

¿Qué síntomas se producen?

Dolor al tragar

Imposibilidad de tragar

Sensación de que la comida se atasca en la garganta o el pecho, o detrás del esternón

Babeo

Ronquera

Regreso de la comida (regurgitación)

Acidez estomacal frecuente

Alimentos o ácido estomacal que vuelve a la garganta

Pérdida de peso

Tos o arcadas al tragar

Tratamiento a medida

El tratamiento depende de la causa y necesita la intervención de un equipo multidisciplinar de profesionales.

Puede incluir cambio de hábitos alimenticios, terapia de la deglución. Los ejercicios pueden ayudar a coordinar los músculos y reestimular los nervios que intervienen en el proceso de deglución. También adoptar una correcta postura durante las comidas y mantenerla durante los 15-30 minutos posteriores.

Dilatación endoscópica. Consiste en hinchar un pequeño globo para ensanchar el esófago a través de una endoscopia. Tomar medicamentos, y lo que el especialista tenga en cuenta una vez realizado el diagnóstico adecuado.

Día dedicado a la disfagia

Para más señas, el Día Mundial de la Disfagia se conmemora el día 12 de diciembre con el objetivo de dar a conocer un trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población. Consiste en la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y que, por lo tanto, necesita de la atención inmediata de un especialista.