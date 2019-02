Beneficios del pan y cómo incorporarlo a tu dieta

El pan aporta fibra, por lo que va bien para regular nuestro organismo, pero a la vez, es fuente de vitaminas y minerales.

Aunque hayas oído que el pan engorda, resulta que no es así, pero todo en exceso pasa factura. Este alimento ofrece diversos beneficios que van bien al organismo y que por tanto resulta esencial en nuestra dieta diaria. Hay distintos tipos de pan y quizás a cada uno le vaya o le guste más un tipo distinto.

En líneas generales y si lo tomamos de manera adecuada, el pan aporta fibra, por lo que va bien para regular nuestro organismo, pero a la vez, es fuente de vitaminas y minerales, tales como el calcio, el hierro, el zinc, y vitaminas B1 y B6.

Bueno para el corazón. Hay más porque tal alimento también protege nuestro corazón y lo previene de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Buena digestión. Como el pan tiene fibra, entonces es ideal para mejorar nuestra digestión y por tanto beneficia el tránsito intestinal, evitando así el estreñimiento y otros problemas relacionados con ello.

Nos da energía. Este alimento tiene un alto contenido en hidratos de carbono, por lo que nos da la energía que necesitamos en nuestra vida diaria. De hecho, suele ser consumido, en gran manera, por deportistas que necesitan de ese aporte calórico.

En pan en nuestra dieta

Por tanto, este alimento puede ser perfectamente incorporado a nuestra dieta diaria sin problema, ahora bien no vale comer pan en exceso y quizás podemos centrarnos en el pan integral y en aquel que tiene multicereales. Los estudios ponen de manifiesto que no engorda, es más, una dieta rica en este alimento puede incluso favorecer la disminución de peso.

Lo que no debes hacer es pasarte. Pues se recomienda la ingesta de cuatro raciones diarias de unos 50 gramos cada una de pan y que además se reparta en todas las comidas. Tampoco conviene abusar de él en las comidas para mojar las salsas, mientras que comerlo en forma de bocadillos está bien siempre que nuestro relleno no lleve muchos procesados, entonces sí puede llegar a engordarnos. Es un perfecto sustituto de muchos alimentos que tienen carbohidratos, pues el alimento posee una buena cantidad, pero no por ello dejaremos de comer arroz o legumbres.