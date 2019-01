En qué consiste la dieta ALEA

La dieta contempla un plan de consejos nutricionales que, como dicen sus creadores, se asegura una pérdida de 4-5 Kg en un mes.

La dieta ALEA se basa en una Alimentación, Ligera, Equilibrada y Adaptada (las siglas de lo que significa) que aconseja sobre cómo alimentarte de forma equilibrada, ligera y fácil, siempre mejorando los hábitos de lo que comemos a la vez que perdemos peso. Esta dieta recibe el nombre de un libro, de 2015, cuyos autores propone comer de todo, siguiendo una dieta sana.

Creada por dos expertos en nutrición, María Astudillo y Roberto Cabo, con este plan conseguirás perder de 2 a 5 kilos en cuatro semanas volviendo a comer sano, variado y rico. Con esta dieta (al contrario de lo que se piensa en general cuando se hace dieta) quienes la hagan disfrutarán de la comida, seguirán una dieta mediterránea y cocinarán platos ricos, sencillos y tradicionales.

El fin de las dietas restrictivas

Según la nutricionista Gemma Morales, este plan sigue las recomendaciones de la pirámide alimentaria, por tanto no es algo novedoso, y desde el punto de vista nutricional, no hay sorpresas. La dieta contempla un plan de consejos nutricionales que, como dicen los autores del libro, se asegura una pérdida de 4-5 Kg en un mes.

“Proponen una dieta equilibrada donde hay proponen comer de todo, siguiendo las directrices de la pirámide alimentaria, pero donde apuestan bastante por la proteína vegetal como las legumbres, el seitán; siendo estrella la soja en forma de tempeh, la soja texturizada y derivados”, comenta Gemma.

Por ejemplo, se da consejos básicos para evitar picoteos o minimizarlos, y aconsejan perder peso de manera paulatina y sin estragos. Los protagonistas de los platos son las hortalizas, que deben ocupar la mitad del plato, un cuarto para la proteína y el otro cuarto lo ocupan los hidratos de carbono complejos como la pasta, patata y arroz. “En definitiva, es una dieta sana, para aprender a comer de manera variada y sin sorpresas de consejos estrambóticos: Come de todo, muévete, no picotees, come 5 veces al día y sé feliz”.

Por tanto, se aprende a hacer dieta sin eliminar grupos de alimentos ni sustituir comidas por productos. ALEA es, como hemos indicado, Alimentación: porque vas a comer; Ligera: porque seguirás una dieta hipocalórica; Equilibrada: porque comerás de todo, sin excepción; y adaptada a ti: porque podrás adaptarla a tus gustos y necesidades.