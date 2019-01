5 beneficios de usar detergente ecológico en tu lavadora

Los detergentes ecológicos ayudan a mantener limpia la atmósfera y la protegen.

Desde el momento en que han salido al mercado los detergentes ecológicos son muchas las personas que se preguntan si realmente son mejores. Lo que está claro es que protegen y ayudan a mantener limpio el medio ambiente, aunque según un estudio de la OCU, no son una alternativa a los convencionales en cuanto a eficacia de lavado.

De todas maneras, hay una serie de beneficios al usar un detergente ecológico en la lavadora que debemos tener en cuenta. Descubre cuáles son.

Mejoras en nuestra salud

Aunque no tenemos claro si realmente lavan la ropa mejor que los detergentes convencionales, lo que sí se sabe es que los detergentes ecológicos no llevan químicos que pueden llegar a ser tóxicos para nuestra salud. No llevan tintes ni perfumes sintéticos que pueden ser perjudiciales para quienes puedan tener la piel algo sensible. A su vez también evita alergias.

En pro del medio ambiente

Como hemos apuntado anteriormente, los detergentes convencionales sí presentan químicos que pueden dañar el medio ambiente. La OCU avanzó que los detergentes ecológicos ayudan a mantener limpia la atmósfera y la protegen. Por tanto, estamos contribuyendo a preservar el planeta y a hacer un mundo mejor y menos contaminado.

Lavadoras menos estropeadas

Otro de los beneficios de usar detergentes ecológicos es que, al no llevar químicos, no estropean las partes interiores de la lavadora, que pueden provocar problemas de funcionamiento.

La nuez de lavado

Aunque ya existen detergentes ecológicos, una alternativa importante es la nuez de lavado. Se trata de los frutos del árbol Sapindus mukorossi, que suelen tener origen indio y nepalí, donde se utilizan desde hace siglos como detergente. Puede ser, entonces, una alternativa popular a los detergentes químicos industriales. Con ello no se utilizan suavizantes y la ropa está más suave.

Mejoras en el envase

En el estudio de la OCU se determinó que, en cuanto al embalaje de este tipo de detergentes, la mejor alternativa para ser más respetuosa con el medio ambiente es la venta a granel. Algo que se estila en otros países y que aquí, aunque hay ciertos lugares, todavía son pocos. Si bien se comprobó que su eficacia contra las manchas fue modesta.