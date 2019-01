8 tipos de abrazos y su significado, según la psicología

Los abrazos aportan diversos beneficios, como calor humano, refugio, seguridad, amor y pertenencia.

Un estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, concluyó que los abrazos son esenciales para la vida. De hecho, en la investigación se estableció que la ausencia de este acto puede contribuir a la reducción de algunas neuronas.

Los abrazos aportan diversos beneficios, como calor humano, refugio, seguridad, amor y pertenencia. ¿Sabes qué hay diversos tipos de abrazos? Descubre su significado, según la psicología.

Con palmada

El abrazo con palmada incluida puede enviar un mensaje de comodidad de quien nos lo da. Normalmente, no tiene nada de romántico, y suele hacerse entre colegas, bien amigos, o de trabajo.

Abrazo por detrás

Pueden significar varias cosas, desde protección a apoyo y seguridad. Pero también amor, dependiendo de quién nos haga el abrazo.

Medio abrazo

Hay abrazos menos apasionados, algunos de amistad, otros de apoyo o simplemente para quedar bien. Un medio abrazo puede significar algunas de estas cosas. Entre otros, quiere decir aceptación, comprensión, conexión, colegueo, una conexión física y emocional con la otra persona.

Abrazo fuerte

Entre amigas, familiares o bien personas que se respetan y se quieren. Un abrazo fuerte simboliza un apoyo incondicional. Según la experta en lenguaje corporal Patty Wood, muestra seguridad y una gran protección, además de conexión con esa persona. Quien nos da el abrazo está transmitiendo que te aprecia y que está contigo sea cuál sea el momento por el que se atraviesa.

Al vuelo

Es uno de los más pasionales y en este caso es más romántico que el resto. Este abrazo, al vuelo, suele ir acompañado de un beso en la boca y se realiza entre una pareja que quiere entrar en plena lujuria. Representa un signo sexual para preparar ya la escena que va a seguir posteriormente.

Abrazo puente de Londres

Se llama así por la distancia entre las dos personas. Suele ser un abrazo de pura cortesía y donde se suele provocar cierta distancia entre ambas personas. Normalmente, hay una nula relación entre los dos o bien sucede que acaban de caerse excesivamente bien.

Muñeca de trapo

También es un abrazo fuerte y consiste, en que una persona abraza tan estrechamente a la otra como puede. El que recibe el abrazo prácticamente no puede responder, puede ser en forma de broma o bien que uno espere mucho y el otro no dé nada, por lo que esta amistad no es correspondida.

Con baile

Es otro abrazo algo pasional que también suele darse entre una pareja que baila o que quiere empezar una relación.