Tipos de bebedores: Diversas clases de consumidores de alcohol

Existen diferentes tipos de consumidores de alcohol. Todos ellos dependen de diversos estudios.

Existen diferentes tipos de consumidores de alcohol. Todos ellos dependen de diversos estudios y de profesionales que han investigado conductas y tipos de bebedores y determinan las diversas clases.

Siempre depende de la personalidad y la conducta de cada individuo a la hora de beber. Descubre las clases de consumidores de alcohol, ¿Te ves identificado?

4 tipos de bebedores, según un estudio

La investigación publicada en la revista Addiction Research & Theory especifica que las personas que ingieren alcohol son clasificadas en cuatro tipos de bebedores:

Ernest Hemingway: Es el bebedor que no cambia ni varía su personalidad con la ingesta de alcohol. Se muestra igual, de forma que no cae en estado de embriaguez.

Mary Poppins: Al beber alcohol estas personas suelen ser mucho más divertidas y también dulces. Es decir, cuando consumen alcohol cambian un poco su personalidad.

Mister Hyde: Cuando consumen alcohol se muestran distintos; no respetan las normas sociales y pierden el control. De ahí que tengan una doble cara cuando beben.

Profesor chiflado: A este nombre se conoce, según este estudio, a los bebedores que cambian su personalidad cuando toman alcohol y pasan de ser introvertidos a extrovertidos. Normalmente se muestran mucho más sociales cuando beben.

Según el doctor Jellinek

Este doctor identificó, en 1952, el alcoholismo como una enfermedad que evolucionaba en fases progresivas fácilmente identificables. Distinguió 4 fases en la evolución del trastorno, y también incluyó 5 tipos de bebedores distintos:

Bebedor Alfa: Este bebedor es capaz de mantener abstinencia durante un tiempo. Es decir, su dependencia es más bien psicológica.

Bebedor Beta: Suele beber de forma ocasional y sobre todo socialmente. Puede beber de manera excesiva pero mantiene el control.

Bebedor Gamma: En este caso encontramos adicción con problemas físicos y sociales. A la hora de consumir, pierde el control de lo que bene.

Bebedor Delta: Se conoce porque suele ser ya dependiente del alcohol y no puede mantener abstinencia.

Bebedor Épsilon (Dipsomanía): Suele beber alcohol en exceso escalonadamente durante días o semanas y luego intercala con episodios de abstinencia.

Según lo que se consuma y la frecuencia

Según esta clasificación, encontramos el abstemio o el que no suele tomar alcohol, solo de forma especial y no se emborracha; el moderado o social, no tiene problemas con la forma de beber, pues lo hace de vez en cuando para divertirse; bebedor excesivo o el que bebe de forma importante; y el alcohólico, cuando es incapaz de abstenerse al alcohol.