5 vitaminas para evitar la caída del cabello

En determinadas épocas del año, como el otoño, la caída del cabello se acentúa mucho más. Si bien son varias las causas que determinan esta caída, como puede ser problemas hormonales, estrés, genética, anemia, una alimentación deficiente y falta de vitaminas.

Controlar lo que comemos y llevar un estilo de vida saludable nos ayudarán, en gran medida, a frenar la caída del pelo, así como tomar vitaminas.

Vitaminas para frenar la caída de cabello

Vitamina C. Un buen aporte de vitamina C ayuda a que el cabello no sufra, esté más fuerte y pueda regenerarse. Este tipo de vitamina se encuentra en varios alimentos, tales como las frutas, especialmente los cítricos, como las naranjas y los limones, pero también en verduras de hoja verde.

Ácidos grasos. El Omega 3 o ácidos grasos son realmente perfectos para evitar que el pelo decaiga y se vea tosco, débil y apagado. El alimento que aporta mayores cantidades de Omega 3 es el pescado azul, que además contiene gran cantidad de minerales y vitaminas.

Vitamina B5. Es otra vitamina que se suele utilizar para renovar el folículo capilar. Está presente en varios alimentos como el hígado de pollo, los lácteos y cereales, es decir en alimentos que consumimos a diario.

Vitamina A. Los antioxidantes van bien para que la piel se renueve y no se envejezca. En este caso, también sucede con el cabello, que necesita de tales antioxidantes para que crezca sano y vigoroso.

Zinc. Hablamos de un mineral que es importante para que las células vayan correctamente. Este mineral ayuda a detener la caída de cabello.

Consejos

Durante el otoño, es normal que se caiga el cabello aunque no en exceso. Si uno nota que pasan los meses y la pérdida de cabello es algo frecuente, entonces conviene visitar al médico porque puede tratarse de otro problema. Establecer un plan de alimentación para que las defensas estén fuertes es indispensable porque es una de las causas principales de esta caída del cabello.

Pero mantener un estilo de vida saludable y relajado, también, pues el estrés daña la salud en todas sus vertientes. Seguir un tratamiento y dieta adecuada, especialmente rica en nutrientes y vitaminas debe solucionar este problema, además de usar champús especiales y anticaída por un tiempo.